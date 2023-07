Újabb csúcsokat dönthet az idei, harmadik MCC Feszt

Csütörtökön kezdődik a III. MCC Feszt Esztergomban, Szalai Zoltán, a Mathias Corvinus Collegium főigazgatója a Világgazdaságnak adott interjúban felhívta a figyelmet arra, hogy az egyedülálló a hazai szórakoztatóipar és tehetséggondozás területén, hiszen a fesztiválozók eddig még nem találkozhattak olyan rendezvénnyel, ahol ennyi szakmai, közéleti és kulturális program sorakozott volna fel, valamint ennyi külföldi professzor, újságíró, közéleti személyiség tartott volna izgalmas előadást.

Elvárása szerint a nézőszámban is csúcsokat döntenek majd. Az első fesztivál 12 ezer látogatót fogadott, tavaly már 32 ezren fordultak meg a helyszínen, a programok telt házzal működtek. Mint mondta, idén még több vendégre számítanak, és a tavalyi 48 kiállító helyett idén már száz partnerszervezet mutatkozik be a közönségnek.

Kiemelte: hisz abban, hogy az oktatás kulcsfontosságú a jövőre nézve. Éppen ezért a Mathias Corvinus Collegium célja, hogy egy olyan, nyelveket beszélő, világlátott, nemzetközi tapasztalattal rendelkező generáció kinevelése, akik képesek a hazájukat megfelelő módon, akár nemzetközi szinten is képviselni, hiszen ez Magyarország érdeke.

Nemzetközi kapcsolatépítésük pontosan azt a célt szolgálja, amely lehetővé teszi, hogy a diákok a legjobb külföldi egyetemeken tanulhassanak. Hangsúlyozta, 2023. ősztől évente húsznál is több diák tanulhat ösztöndíjjal Berlinben, az MCC brüsszeli campusa pedig tanulmányutak keretein belül várja a diákokat. A brüsszeli jelenléttel a diákok első kézből ismerhetik meg az Európai Unió működését, valamint betekintést nyerhetnek a diplomácia világába is – tette hozzá.

A kezdetekről elmondta, hogy míg 2001-ben pár tucat diákkal indultak, mára már 28 helyszínen vannak jelen és mintegy hétezer diák tehetséggondozását végzik.

Jelezte: a bővülés nem ment a minőség rovására, hiszen nem enyhítettek a felvételi követelményeken, és a felvételik évről évre többszörös túljelentkezéssel zajlanak. A közösségépítés fontosságáról is beszélt: a hozzájuk járó diákok többként távoznak tőlük, az ingyenes tehetséggondozó programokon kívül ösztöndíjakban, tanulmányutakban részesülnek, és még ami ennél is fontosabb, egy olyan összetartó közösség tagjai lesznek, amelyre még az ott eltöltött évek után is nagyban támaszkodhatnak.

Jövőbeli terveikről elárulta, hogy tízezer diáknak szeretnék biztosítani ingyenes tehetséggondozó programjaikat, határon innen és túl. Bejelentette: a székelyföldi Kászonjakabfalva melletti Veresszéken pedig egy újabb képzési és táborozási helyszínnel bővül a Mathias Corvinus Collegium.

