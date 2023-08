Közel a teljes foglalkoztatáshoz

Az államtitkár a Kossuth rádiónak is nyilatkozott a foglalkoztatási helyzetről. Ott arra is felhívta a figyelmet, hogy Magyarország – matematikailag – nagyjából háromszázezer emberből álló munkaerőpiaci tartalékkal rendelkezik.

– A munkás kezeket mindenképpen biztosítanunk kell ahhoz, hogy a beruházások ide jöjjenek, illetve a már az országban működő cégek tovább tudjanak fejleszteni – fogalmazott a politikus. Ahogy korábban, most is megerősítette, hogy amíg van magyar munkaerő és hajlandó dolgozni, addig őket kell foglalkoztatni.

Ha azonban már nincs elegendő számú hazai munkaerő, akkor vendégmunkásokban is gondolkodni kell. Utóbbiakról viszont elmondta: fontos, hogy akkor, annyian és azok jöjjenek, akik a gazdasági növekedés fenntartása szempontjából szükségesek.

Czomba Sándor az M1 aktuális csatornán arról is beszélt, hogy csúcsot döntött a részvétel a nyári diákmunka programban, amelybe az eredetileg tervezett 26-27 ezer helyett több mint 29 700 diákot tudtak bevonni. Az államtitkár megemlítette, hogy a program támogatására biztosított 3,5 milliárd forint végül 3,8 milliárd forintra emelkedett. A korábbi évekhez hasonlóan a diákok nyolcvan százalékát az önkormányzatok foglalkoztatták, de a programban résztvevők jelentős számban dolgoztak a vendéglátásban és a mezőgazdaságban is. A politikus szerint mindez azt üzeni, hogy „a fiatalok akarnak és képesek dolgozni”. Czomba Sándor arról is beszélt, hogy a program nyújtotta pénzkereseti lehetőség – a két hónap alatt megszerezhető nettó 140-170 ezer forint – sokat segített a diákoknak a családi kassza kiegészítésében vagy akár a jogosítvány megszerzésében – ismertette a távirati iroda.

Regős Gábor, a Makronóm Intézet vezető közgazdásza a minap arra hívta fel a figyelmet, hogy a magas foglalkoztatási szint fenntartása a keresetek szempontjából is fontos: a reálbérek szemmel is jól látható növekedéséhez szükséges a munkaerőhiány, a munkaerőért való verseny fennmaradása, éleződése. A szakértő szólt arról is, hogy a munkanélküliségi ráta bár alacsony, 3,9 százalék, volt már ennél alacsonyabb is, 3,3 százalék. Azaz: még lehet tér a foglalkoztatás növelésére. Ezt mutatják a vármegyénkénti adatok is.