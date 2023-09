Befellegzett az olcsó repülőjegyeknek? Az unió nagyot fordítana az eddigi gyakorlaton

Ezzel a lépéssel kritikus párbeszédet kíván kezdeményezni a repülőjegyek árának társadalmi és környezeti méltányosságáról – részletezte a miniszter, majd hangsúlyozta, hogy a vita nem a jegyárak tízszeresére emeléséről szól. A lényeg – a miniszter szavai szerint – a rendkívül olcsó viteldíjak miatti ökológiai aggályok kezelése, biztosítva, hogy a légi közlekedés minden jövedelmi csoport számára elérhető maradjon – írja az Euractiv cikke alapján a Portfolio.

Hollandia és Belgium támogatta a koncepciót, azonban a légi közlekedéstől függő szigetországok és az alacsony költségű idegenforgalmi ágazatokból hasznot húzó régiók álláspontjáról egyelőre nincs információ. A légitársaságok természetesen nincsenek elragadtatva az ötlettől, ugyanis a javaslat megzavarhatja az olyan olcsó légitársaságok üzleti modelljét, mint a Ryanair vagy a Wizz Air, amelyek olyakor rendkívüli akciókat vezetnek be.

A szövetségek, így az Airlines for Europe, ellenezték minimálár bevezetését, mondván, hogy az sértené a légitársaságoknak az uniós jog alapján fennálló, az áraik szabad meghatározásához való jogát.

Megjegyzik, hogy az eljárás része lehet az is, hogy a légitársaságok árazási trükkjeit is megfogják, amellyekkel a fogyasztókkal még egyéb pluszterheket is megfizettetnek.