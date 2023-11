Az albán pékségek újabb sötét titkai kerültek napvilágra

Korábban a Magyar Nemzet is beszámolt Septe József szavairól, illetve hogy nem felelnek meg a Magyar élelmiszerkönyv szabályainak az albán pékségek tésztái, az üzemeltető cégek pedig megkerülik a munkaügyi szabályokat. Akkor arról is beszélt, hogy az albán pékségek magyarországi jelenléte

kedvezőtlen a magyar sütőipari cégekre nézve,

és az egyik fő gond az, hogy kevés tésztaféle használatával sokféle termék készül náluk, ezért is lehetséges, hogy a sós és az édes tészták íze szinte ugyanolyan.

Most a Pénzcentrum járt utána a témának, és arra jutottak, hogy a fentebb felsoroltaknál súlyosabb következményekkel is járhat, ha valaki úgy dönt, hogy ilyen pékségben vásárol, ugyanis nagyon rövid az előállítási idő, nem sütik meg szakszerűen a pékárukat, amely aztán emésztési panaszokhoz is vezethet.