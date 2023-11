Fontos mérföldkőhöz érkezett októberben az infláció

Mi várható az év további részében és jövőre?

Az év utolsó hónapjaiban az erőteljes bázishatások, a lassuló fogyasztás és kereslet, az élelmiszereknél megjelenő egyre szélesebb körű árkorrekciók és akciók, illetve a versenyt erősítő lépéseknek, továbbá a forinterősödésből következő, tartós cikkeknél látható kifulladó áremelkedés miatt az infláció további mérséklődésére számítunk – fogalmazott Horváth András. Szerinte a bázishatásokban szerepet játszik, hogy a nemzetközi nyersanyag- és energiaárak többségében már a 2021-es szintekre estek vissza az utóbbi hónapokban.

Az üzemanyagárak emelkedése, valamint a szolgáltatások jelentős részénél továbbra is megfigyelhető áremelkedés mérséklik az infláció csökkenésének folyamatát, azonban összességében az év utolsó hónapjára így is kissé 7 százalék alatti árindexszel számol az MBH Bank vezető elemzője.

Idén az éves átlagos inflációs ráta 17,8 százalék lehet, a jövő évben pedig az üzemanyagok év eleji jövedékiadó-emelése ellenére 3,9 százalékos lehet az éves átlagos ráta, azonban a piaci szereplők év eleji átárazási döntéseinek mértéke hordozhat kockázatot – figyelmeztet az elemző.

Ami a közeljövő kilátásait illeti, Németh Dávid úgy véli, a következő egy-két hónapban nem várható negatív változás, sőt folytatódhat a kedvező tendencia. Az év végére hét, még kedvezőbb esetben hat és fél százalékra is eshet az infláció mértéke. Ezt erősítheti az is, ha a mértékadó Brent nyersolaj ára év végéig a jelenlegi nyolcvandolláros szint körül marad, ami az üzemanyagok árára gyakorol kedvező hatást. Ez a tétel egyébként szintén kedvezőbben alakult a vártnál Németh Dávid szerint, így ugyancsak szerepe van abban, hogy tíz százalék alatti szintre kerülhetett az infláció, emellett a tűzifa ára is csökkent.

Jövőre több tényező is befolyásolhatja az inflációt Németh Dávid szerint. Meghatározóak lehetnek az év eleji átárazások, amelyek az idei adatokat veszik alapul, például az autópálya-matrica, az üzemanyagok jövedéki adójának változása, illetve a palackok kötelező visszaváltása. Ugyanakkor a minimálbér jelentősen emelkedik jövőre, a magánszektorban is tízszázalékos béremelés várható, ezen felül, ahogyan írtuk, már nőnek az átlagkeresetek, amelyre egyébként több elemzői várakozás is utal. A reálbér-emelkedés élénkítheti a fogyasztást, a növekvő kereslet pedig megakaszthatja az infláció lassulásának folyamatát. A következő egy-két hónapban ettől viszont még nem kell tartani.

Borítókép: illusztráció (Fotó: MTI/Lakatos Péter)