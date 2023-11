Okos villanyórák készülnek majd Gödöllőn

– Az Európai Unió is jobban tenné, ha ellenségeskedés helyett a kulturált együttműködés útját választaná Kínával, ebben a magyar kormány nem veszélyt, nem kockázatot, hanem nagy lehetőséget, nagy esélyt lát – közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter csütörtökön Budapesten. A tárcavezető a kínai tulajdonú Wasion Holdings Limited projektbejelentésén arról számolt be, hogy a vállalat mintegy négymilliárd forint értékben Gödöllőre telepíti a hatodik globális kutatás-fejlesztési és gyártócsarnokát, ahol 2025-től évente egymillió okos villanyórát fog előállítani. A barnamezős beruházáshoz az állam 390 millió forintos támogatást nyújt, így hozzájárulva háromszáz új munkahely létrehozásához. Jelezte: a projekt segíteni fog a kiviteli rekordok újabb megdöntésében is, ugyanis a cég a termékeit ötven országba exportálja, illetve a hazai gazdaság dimenzióváltását is előmozdítja.

Szijjártó Péter kiemelte, hogy ez a beruházás is bizonyítja, hogy megéri józan észen alapuló külpolitikát folytatni. – Az a helyes, ha egy magunkfajta ország nem ellenségeskedik, és nem bonyolódik különböző terméketlen és értelmetlen vitákba a világ egyik gazdasági szuperhatalmával, hanem együttműködésre törekszik – hangsúlyozta.

Úgy fogalmazott, hogy a kölcsönös tiszteletre alapozott magyar–kínai együttműködés már meghozta a gyümölcsét. A kelet-ázsiai ország vállalatai számos modern beruházást hoznak hazánkba, sok munkahelyet teremtenek, segítik a családok megélhetését és a gazdasági növekedés fenntartását.

– Ezt az észszerű, gazdasági érdekérvényesítésre lehetőséget adó külpolitikát folytatjuk, hiszen ez felel meg Magyarország érdekeinek, ez hoz beruházásokat, ez hoz létre munkahelyeket, és ez segít nekünk növekedési pályán tartani a gazdaságot. Márpedig nekünk ez az érdekünk, és nekünk a magyar érdek az első – magyarázta.

A miniszter a távirati iroda ismertetése szerint arra is kitért, hogy az utóbbi évek során a feje tetejére állt a világgazdaság, odalett a fejlett nyugati technológiák és az olcsó keleti nyersanyagok kombinációjára épülő növekedési modell Európában.