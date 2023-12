A menhelyeken túl: önkéntesek az állatokért

Az adventi időszak adománygyűjtései­ből az állatok sem maradnak ki. Legtöbbünknek ilyenkor a menhelyek adománygyűjtései jutnak eszébe, már csak azért is, mert a nagyobb áruházakban szervezett gyűjtésben nemcsak tartós élelmiszert, hanem állateledelt is felajánlhatunk valamely szervezet javára. Bár a menhelyek lényegében egész évben várnak örökbefogadókat és táp­adományt, és a személyi jövedelemadó egy százalékának felajánlásait is köszönettel fogadják, az önkéntes állatmentők, ideiglenes befogadók vagy a kisebb egyesületek munkája gyakran láthatatlan marad. Esetükben nem közhely, hogy egy megosztás is segíthet, hiszen sokan csak így értesülnek a munkájukról, és olyanra is akad példa, hogy nem a kennelekből, hanem ideiglenes gazdáktól, panziókból, egyszóval civil mentésből fogadnak örökbe állatot.

A civil állatmentés messze nem könnyű műfaj, de szerencsére vannak sikertörténetek is

(Fotó: Magyar Nemzet/Havran Zoltán)

A Hóvirág Állat- és Természetvédő Egyesület civil önkéntesei több mint tíz éve fogtak állatmentésbe, pár éve sikerült csupán magukat hivatalosan is bejegyeztetni. A Hóvirág egyike azoknak a civil állatmentőknek, akik menhellyel, állandó telephellyel nem rendelkeznek, az általuk mentett állatokat ideiglenes befogadóknál, illetve panzióban tudják elhelyezni – válaszolták lapunk megkeresésére.

A menhelyekkel ellentétben náluk nem a létszám és a férőhely jelenti az igazi kihívást, sokkal inkább az élelmezés, állatorvosi ellátás, ivartalanítás és a panzió költségei. Jelenleg 12 kutyáról és 14 macskáról gondoskodnak úgy, hogy közülük két kutya és három macska panzióban lakik, napidíjért. Az ivartalanítás nem kérdés, késedelmet egyedül az jelenthet, ha a négylábú baleset után lábadozik, és még műtét vár rá – a mentettek között van egy ilyen is.

A gyakran kevésbé szem előtt lévő civil munka nem merül ki ennyiben, két gazdás kutyáról gondoskodnak és változó, tíz-egynéhány fős létszámban kóbor macskákról, őket is, amint lehet, viszik ivartalanításra.

A mindössze pár éve működő vagy kevéssé ismert alapítványok esetében az egyszázalékos felajánlások összege gyakran alacsony, ami azért ördögi kör, mert fizetett hirdetések híján nem lesz nagyobb az ismeretségük. Még kiemeltebb szerep jut tehát a táp­adományoknak és a civil gyűjtéseknek. Az egyesület ennek kapcsán arról számolt be, egy kivételével nincsenek állandó és rendszeres támogatóik – az állandó szponzor negyedévente juttat el hozzájuk nedves tápot, a pan­ziós ellátást jórészt adománygyűjtésekből fedezik – az ivartalanítások költségét pedig az egyszázalékos felajánlásokból. Minden segítségért hálásak, hiszen az állatvédelem is azon területek közé tartozik, ahol megérezték a mára már szerencsére egy számjegyű infláció hatásait.

Válaszaikból kitűnik, a civil mentés messze nem könnyű műfaj, és bár decemberben eddig nem tapasztaltak nagyobb örökbefogadói kedvet, egy-egy pozitív példa mégis akad. Az egyik (ivartalanított) kisebb testű kutya panzióból került gazdához, és úgy tűnik, az egyik mentett macskának is lesz gazdája.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Pexels)