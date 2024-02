Amikor e-mail helyett még csőpostán jött az üzenet

Az áprilisban nyíló időszaki kiállítás középpontjába az első igazgató, Popovics Sándor kerül. Nagyon felkészült szakember volt, aki a harmadik Wekerle-kormány pénzügyminisztereként is dolgozott, a gondolataiból megjelentet az MNB egy kiadványt is a centenárium során. Mindemellett rendezvényekkel, országos játékkal is készülnek, és egy emlékérmét is kiadnak a kerek évfordulóra.