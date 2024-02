Kiemelkedő a kecskeméti Mercedes bővítése

A felek egyetértettek abban, hogy a járműgyártás jövőjét és teljesítményét meghatározza az elektromos közlekedés. A kormány ezért arra törekszik, hogy tovább erősítve Magyarország találkozási pont jellegét, a nyugati és a keleti tőke, valamint a high-tech technológia hazánkban kapcsolódjon össze.

– Ezt a logisztikai ágazat tudatos és szisztematikus fejlesztése is támogatja, hiszen az előállított járműveket és alkatrészeket el is kell szállítani – tette hozzá a tárcavezető. A logisztikai ágazat teljesítménye mindennek következtében a GDP öt százalékáról annak tíz százalékára emelkedhet.

Nagy Márton végezetül megköszönte a Mercedes elmúlt több mint egy évtizedben tett erőfeszítéseit, valamint azt is, hogy a német vállalat továbbra is megbízik hazánkban, hiszen kapacitásainak jelentős bővítésébe kezdett. Kecskeméten több mint négyszázmilliárd forint értékű beruházással háromezernél is több új munkahely jöhet létre, ezzel is tovább erősítve a hazai gazdasági teljesítményt, a munkaalapú gazdaságot és a aktivitási ráta növekedését.

Rámutatott:

Hazánknak minden esélye megvan arra, hogy a járműipar elektromosautó-gyártási kapacitásának bővítésével és az azokhoz szükséges akkumulátoripar bevonzása révén az európai zöldátállás élére álljon, amellyel Magyarország hatalmas versenyelőnyre tehet szert a jövőt jelentő elektromosautó-ipar terén.