Zelenszkij: Putyin második frontot nyithat Európában

Hangsúlyozta: Oroszország máris „hibrid háborút” visel Európa ellen, és teszteli a NATO által „vörössel meghúzott” határokat.

Kijelentette: Oroszország nagy és agresszív ország, amelynek „nagy külső ellenségre van szüksége” saját különböző nemzetiségi csoportjainak és régióinak egyesítéséhez. Zelenszkij szerint az Egyesült Államok számára nem kínál megoldást a barátkozás Moszkvával, a közösen vallott értékek szempontjából Ukrajna sokkal közelebb áll Amerikához, mint Oroszország.

Zelenszkij: A segélyekből soha nem elég

Arra a kérdésre, hogy Nagy-Britannia és az Európai Unió elégséges mértékben segíti-e Ukrajnát katonailag, az ukrán elnök úgy válaszolt, hogy ezekből a segélyekből „soha nem elég, majd akkor lesz elégséges, ha a háborúnak vége, és ha Putyin megérti, hogy meg kell állnia”.

Hozzátette: nem személyesen Keir Starmer brit miniszterelnökön múlik, hogy nem elégségesek az Ukrajnának nyújtott segélyek.

A londoni külügyminisztérium minapi összegzése szerint Nagy-Britannia a háború kezdete óta 13 milliárd font (5700 milliárd forint) katonai segítségben részesítette Ukrajnát, és a tervek szerint az idén százezer drónt ad az ukrán fegyveres erőknek, csaknem tízszer annyit, mint tavaly.

A hétfői interjúban az ukrán elnök kijelentette: a színfalak mögött III. Károly király is „Ukrajna lelkesebb támogatására” ösztönözte Donald Trump amerikai elnököt, amikor Trump nemrégiben állami látogatáson, vagyis hivatalosan III. Károly vendégeként járt Nagy-Britanniában.

„Nem ismerem az összes részletet, de úgy tudom, hogy Őfelsége fontos jelzéseket tett Trumpnak”– fogalmazott az ukrán elnök.

Kijelentette azt is, hogy 27 Patriot légvédelmi rendszert kíván rendelni az amerikai gyártóktól, de addig is, amíg ezek megérkeznek, az európai országok kölcsönadhatnák Ukrajnának saját Patriot rendszereiket. Arra a kérdésre, hogy szeretné-e, ha Nagy-Britannia még a háború vége előtt „védelmi jellegű erőket” telepítene például Ukrajna és Belarusz határára, Zelenszkij úgy válaszolt, hogy „természetesen”. Hozzátette ugyanakkor, hogy az európai vezetők „félnek saját társadalmaiktól” és „nem akarnak a háború részeseivé válni”.