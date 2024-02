MTÜ-vezérigazgató: „Mintegy 10 millió vendégéjszaka-többlet elérése a feladatunk”

A nagyszabású fejlesztéseknek köszönhetően megújult a magyar turizmus, a jövőben a vendégéjszakák számának erőteljes növelése a legfontosabb feladat – mondta a Magyar Turisztikai Ügynökség új vezérigazgatója a Turizmus.com portálnak adott interjúban. Könnyid László kiemelte: a hazai turisztikai eredmények már csak egy hajszálnyival maradnak el a 2019-es, a háború és járvány előtti rekordév adataitól. A 2023-as év a beutazások ütemes visszaépüléséről szólt, ami különösen a fővárosban volt látványos, ahol közel 20 százalékkal nőtt a külföldiek szálláshelyi forgalma. Mindezt annak ellenére sikerült elérni, hogy a szomszédban zajló fegyveres konfliktus mellett az októberi terrortámadás az izraeli beutazóforgalmat szinte lenullázta, ami főként Budapestet érintette érzékenyen, hiszen ez az ország egyike a magyar főváros fő küldőpiacainak – ismertette.

A belföldi turizmus az elmúlt évben már felülmúlta a 2019-es bázisév eredményeit, és több olyan hónap is akadt, amikor a 2022-es nagyon magas értékeket is meghaladta

– jegyezte meg.

Ezeknek a folyamatoknak köszönhetően a szálláshelyi bevételek az előző évhez képest infláció feletti mértékben, 23 százalékkal nőttek, és elérték a 859,5 milliárd forintot. Az ágazat kiváló teljesítményének köszönhetően a szolgáltatás-külkereskedelem 2023. harmadik negyedévi tetemes, 3,3 milliárd eurós aktívumához a turizmus rekordmértékben, 1,4 milliárd euróval járult hozzá – mutatott rá a vezérigazgató.

A nagyszabású fejlesztések korszakának lezárultával fő feladatnak nevezte, hogy a magyar turizmus megújult, magasabb minőségi és versenyképesebbé vált kínálatát úgy vigyék piacra, hogy közelebb kerüljön a 2030-ra felállított stratégiai cél elérése;

mintegy 10 millió vendégéjszaka-többlet elérése a feladatunk.

Könnyid László új nézőpontok bevezetését tartja szükségesnek a marketingben és értékesítésben, hiszen eltérő feladatokat és fókuszokat igényel a nemzetközi szinten már jelenleg is önálló márkaként megjelenő főváros külpiaci értékesítése, mint a magyar vidék piacra vitele. Utóbbihoz segítség, hogy elkészült a hazai térségek, köztük is a zászlóshajónak számító Balaton márkakoncepciója. Ezzel nyer értelmet és alátámasztást a Budapesten kívüli desztinációk aktívabb külpiaci marketingje, amelyet célorientált szempontok alapján képzelnek el. A kampányok hatékonyságáról az európai szinten egyedülálló adatvagyon is gondoskodik, amely a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központnak köszönhetően 2019 óta áll az MTÜ rendelkezésére, és pontosan célzott, adatalapú marketingtevékenységet tesz lehetővé – mondta.

A vezérigazgató szerint az ágazati jogszabályok esetében fontos, hogy szabályozásról és ne túlszabályozásról legyen szó. A jogszabályi környezetet úgy kell alakítani, hogy az a turizmus fejlesztését, a turisztikai szereplők versenyképességének erősítését szolgálja – figyelmeztetett. Példaként említette az online szállásközvetítés törvényi szabályozásának a Booking.com-botrány nyomán folyamatban lévő módosítását, amely szerint a szállásközvetítő platformoknak 45 napon belül teljesíteniük kell a szállásadónak fennálló fizetési kötelezettségüket. A jövőben hasonló szellemben vizsgálhatják felül az ágazati jogszabályokat, adott esetben egyszerűsítés, korszerűsítés, illetve hiánypótló szabályozások létrehozása is elképzelhető – sorolta. Elengedhetetlennek nevezte, hogy a változtatások előkészítésébe és kidolgozásába a turisztikai szakmai szervezeteket is bevonják, hogy az új szabályozás valóban hatékony és fenntartható legyen. A kiszámítható gazdasági környezet ugyanis előfeltétele a kis- és középvállalkozások bővülő teljesítményének, amely nélkül elképzelhetetlen a magyar gazdaság tartós növekedése – közölte.

Kitért arra, hogy a kormányzat eddig is húzóágazatként tekintett a turizmusra, amit több, az ágazatot segítő intézkedéssel és új támogatási formával is kifejezésre juttatott a pandémia, majd az azt követő helyreállás és az energiaválság idején is. Szeptember óta ismét nőtt a fizetések vásárlóereje, ami így megnyitotta az utat a belföldi kereslet további bővülése előtt.

Bízunk abban, hogy idén a hazai vendégforgalom ismét erőteljesen, mind a 2022-es, mind a 2019-es szintet meghaladóan növekszik majd, és hasonlóan pozitív várakozással tekintünk a nemzetközi vendégérkezések alakulása elé is 2024-ben

– mondta Könnyid László.

Borítókép: Könnyid László, a Magyar Turisztikai Ügynökség vezérigazgatója (Fotó: Kallus György)