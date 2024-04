Összerogyhat az Európai Unió autóipara + videó

Az országok közötti összehasonlításból kiderül, hogy a beavatkozást pártolók aránya egyedül Ciprus esetében haladja meg a döntést elutasítókét, itt is mindössze kettő százalékkal. Ezenfelül a kérdés leginkább a máltaiakat, a svédeket és a portugálokat osztja meg, de a többség ezekben az országokban is a tiltás ellen van. A válaszadók az intézkedést leginkább Csehországban, Szlovéniában, valamint Litvániában ellenzik, és az elutasítók aránya további három tagállamban (Szlovákiában, Észtországban és Magyarországon) is meghaladja a hetven százalékot. Kiemelendő továbbá, hogy a társadalmi többség a járműgyártás szempontjából megkülönböztetett jelentőségű Németországban (69 százalék) és Franciaországban (64 százalék) is ellenzi a lépést.

Egyértelmű az álláspontja a tagállamok lakosságának az unió autóiparáról