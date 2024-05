A kormány több gazdasági forgatókönyvvel is számol

A kormány legújabb konvergenciaprogramja a következő négy évre tekint előre. Ez ad tájékoztatást a gazdaságpolitikai célokról, ismerteti a költségvetési folyamatokat. A program makrogazdasági alappályáját azonban számos kockázat övezi. Így például a jelenleg fennálló, valamint a Közel-Keleten újonnan kibontakozó geopolitikai feszültségek és az azokra adott gazdaságpolitikai válaszok jelentős bizonytalanságot képeznek. Ezért a kormányzat egy kedvezőbb és egy borúlátóbb forgatókönyvet is felvázolt, megvizsgálta a különböző lehetséges gazdasági hatásokat.

Mégpedig úgy, hogy a Pénzügyminisztérium elkészített egy modellt, amely számszerűsíti, hogy a „sokkhatások következtében milyen mértékben térne el a főbb makrogazdasági változók szintje, illetve növekedési üteme az alappályától”.

Védelemre szorulnak a kereskedelmi hajók a Vörös-tengeren. Fotó: AFP

Az előrejelzés azt tekinti optimistább kilátásnak, amely szerint a geopolitikai feszültségek rövid időn belül rendeződnek. Ha ez így lenne, akkor ennek nyomán a kiszámíthatóbb gazdasági kilátások, az óvatossági motívumok gyorsabb oldódása, valamint az infláció és a kamatkörnyezet dinamikusabb mérséklődése kedvezően hatna a hazai konjunktúrára. A kedvezőbbé váló nemzetközi környezetnek köszönhetően emelkedne a külső kereslet, ennek eredményeként az alappályában előrejelzettnél gyorsabban bővülne hazánk exportteljesítménye. Sőt, a termelő ágazatokban a beruházási aktivitás is emelkedne. A mérséklődő gazdasági bizonytalanságnak köszönhetően enyhülő óvatossági motívumok emelnék a fogyasztói bizalmat, amely az alacsonyabb inflációval karöltve kedvezően érintené a háztartások fogyasztási dinamikáját is. A belső kereslet élénkülése ugyanakkor az importkeresletet is emelné. A konvergenciaprogram megjegyzi:

a fogyasztásból és a többletkapacitásokból adódó termelésbővülés összességében többletbevételt generálna a költségvetésnek.

Mindezek eredményeként, a pozitív szcenárió megvalósulása esetén idén és jövőre is közel 0,3 százalékponttal lehet magasabb a GDP-növekedés az alappályában prognosztizáltnál. Az alappálya az idei évben két és fél, míg a következő időszakban dinamikus, négyszázalékos bővüléssel számol. (Az elmúlt napokban kisebb vita alakult ki a 0,3 százalékos mértékről, cikkünkben azonban a konvergenciaprogramban rögzített számoknál maradtunk – a szerk.)