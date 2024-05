A fizetés nem minden: felmérés mutatja meg, mit akar ma egy munkavállaló

Világszerte újraértékelődik az ambíció fogalma a munkavállalók körében, és már nem feltétlenül csak a hagyományos értelemben vett karrierépítést jelenti. A karrierdöntések középpontjába ma már inkább a munka és a magánélet egyensúlyát, a rugalmasságot – például a home office lehetőségét –, a méltányosságot és a képzettséget helyezik – többek között ezek a fő megállapításai a legújabb Randstad Workmonitornak, amelyet az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány ismertetett.

A felmérés eredményei szerint a magánélet egyre inkább a karrier elé kerül.

Globálisan a válaszadók közel kétharmada – hazánkban ez az arány 54 százalék – számára a magánélet fontosabb, mint a munka.

A munka és a magánélet egyensúlya pedig ma már ugyanolyan előkelő helyen szerepel a munkavállalók prioritási listáján, mint a fizetés – mind globálisan, mind hazánkban.

A legfontosabb tényezők, amikor a jelenlegi vagy jövőbeli munkalehetőségről gondolkodunk:

a fizetés – 95 százalék Magyarországon, 93 százalék globálisan;

a munka és a magánélet egyensúlya – 93 százalék globálisan és Magyarországon is;

a munkahely biztonsága – 93 százalék Magyarországon és 89 százalék globálisan;

és az éves szabadnapok – 91 százalék Magyarországon és 83 százalék globálisan.

A felmérés arra is rámutat: a magyar válaszadók 60 százaléka szívesen marad egy olyan munkakörben, amelyet szeret, még akkor is, ha nincs lehetőség a szakmai előmenetelre.

A felmérés eredményei szerint a munka és a magánélet egyensúlyának fontossága abban is megmutatkozik, hogy a rugalmas munkavégzésre – helyét és idejét illetően – továbbra is nagy hangsúlyt helyeznek, még akkor is, ha a munkáltatók egyre inkább az irodába való visszatérést szorgalmazzák.

A munka rugalmassága iránti igényt pedig jól szemlélteti, hogy az otthonról történő munkavégzés 5-ből 2 válaszadó számára nem képezi alku tárgyát sem globális szinten, sem Magyarországon.