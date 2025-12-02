vendégmunkásMagyarországminiszter

Ha Magyarországra jössz – a magyar munkahelyek a magyaroké

A nemzetgazdasági miniszter 2026-ra is 35 ezer főben határozza meg a vendégmunkások kvótáját.

Magyar Nemzet
2025. 12. 02. 17:54
Fotó: Balázs Attila
A nemzetgazdasági miniszter a vendégmunkás kvótát 2025-ben 35 ezerre csökkentette, 2026-ra pedig szintén 35 ezer főben határozza meg rendeletben. „Magyarország a magyaroké, hazánk sem vendégmunkás-ország, sem pedig migránsország nem lesz! A kormány számára változatlanul a magyar munkaerő az első, ezért mindent megtesz, hogy a betöltetlen álláshelyeket elsősorban hazai munkavállalókkal töltse fel, ezáltal is tovább növelve a foglalkoztatást – írta a közleményében a Nemzetgazdasági Minisztérium. 

Magyarországon a hazai munkavállalók védelme érdekében az egyik legszigorúbb vendégmunkás-szabályozás van érvényben: hazánkban csak a magyar állam által meghatározott célból, jogcímen és feltételek teljesülése, valamint az állam ilyen döntése esetén lehet átmenetileg tartózkodni és munkát vállalni. 

A külföldiek tartózkodása minden esetben célhoz kötött, engedélyköteles és korlátozott időre szól. Külföldiek foglalkoztatására csak akkor kerülhet sor, ha az adott álláshely magyar munkaerővel nem tölthető be. Az utóbbi időszakban több kormányzati intézkedés is történt, amelyek eredményeként csökkent a vendégmunkások száma hazánkban – jegyezte meg a közlemény a rendelet kapcsán.

A miniszteri rendelet – a korábbi évekhez hasonlóan – 2026-ra is szigorúan szabályozza a vendégmunkás-tartózkodási engedélyek, a foglalkoztatási célú tartózkodási engedélyek és a beruházás beüzemelése céljából kiállított tartózkodási engedélyek kiadását. 

A kormány célja a magyar munkavállalók és munkahelyek védelme, ezzel összhangban külföldiek foglalkoztatására csak akkora létszámban kerülhet sor, amennyi a nemzetgazdaság szempontjából feltétlenül szükséges. A szabályozás eredményességét igazolja, hogy a 2024-ben meghatározott 65 ezres, majd 2025-ben 35 ezres kvóta segítségével elértük, hogy Magyarországon a legalacsonyabb (2,6 százalék) a harmadik országbeli foglalkoztatottak aránya a visegrádi országok körében.

 

Borítókép: Mezőgazdasági munkások törik a dohányt Pócspetri határában (Fotó: Balázs Attila)

