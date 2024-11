Milliókat is lehet majd spórolni a munkáshitellel, itt vannak a részletek a nyugdíjpénztári pénzek felhasználásáról

A munkáshitel egy kamatmentes, szabadfelhasználású új lehetőség a dolgozó fiatalok számára. Igényléséhez legalább heti 20 órában foglalkoztatotti jogviszonyt vagy pedig egyéni vállalkozói státust kell felmutatni. A kölcsön segíthet az életkezdésben, a mobilitásban, a lakhatásban vagy akár a családalapításban is. A Központi Statisztikai Hivatal szerint az új hitel potenciális igénylői körében sokan lehetnek felsőoktatásban tanulók vagy diákhitellel rendelkezők, így a tényleges igénylők száma 100-200 ezer főre tehető. A teljes lakossági finanszírozási piacra is jelentős hatással lehet a munkáshitel bevezetése.

A lakáspiac több tekintetben is a 2025-ös év nyertese lehet Fotó: Vémi Zoltán/Világgazdaság

A körforgásos gazdaság lehet a kiút a fenntarthatatlan gazdálkodásból

A lineáris gazdaság működtetése fenntarthatatlan, kiutat csak az elhasznált nyersanyagokat újrahasznosító körforgásos gazdaság jelenthet – mondta Áder János, a Kék Bolygó Klímavédelmi Alapítvány kuratóriumi elnöke szerdán Budapesten, a Magyar Nemzeti Bank (MNB) zöld pénzügyi konferenciáján. Áder János a népességnövekedést, a városiasodást, az infrastruktúra-fejlesztéseket, az erdőirtást, a monokultúrás mezőgazdaságot, az invazív fajok terjedését, a környezet elszennyezését, a túlfogyasztást és a klímaváltozást nevezte a legkomolyabb kihívásnak.

Magyarország ugyan komoly eredményeket ért el a környezetvédelemben, hiszen 100 év alatt a kétszeresére növelte az erdői területét, 2010 óta pedig a négyszeresére nőtt a nemzeti parkok költségvetése, de a kiszáradás megfékezéséhez, a vízvisszatartáshoz térségenként ezermilliárdos nagyságrendű forrásokra lesz szükség – fejtette ki Áder János.

Kandrács Csaba, az MNB alelnöke ugyanitt elmondta, a nemzeti bank a 2019-ben létrehozott Zöld program mellett környezetvédelmi stratégiát is alkotott, ennek alapján a működése karbonsemlegessé válik, a zöld tőkekövetelmény-kedvezmény pedig a zöldhitelezést és a termékfejlesztéseket ösztönzi.

Jól járhatnak a kistelepülések az újrainduló otthonfelújítási támogatással

Keresettebbé teheti a kistelepüléseket az újrainduló otthonfelújítási támogatás az ingatlanpiacon – vélekedett a Világgazdaság megkeresésére Balogh László, az Ingatlan.com vezető gazdasági szakértője. Szerinte ez a konstrukció nem a konkurense, sokkal inkább kiegészítője lehet a most futó otthonfelújítási programnak, amelynek a felhasználási kerete kötött, csak az energiahatékonyságot célzó modernizációt támogat. Balogh László egy példát is említett. Ha valaki mindkettőre jogosult, az energiahatékonyságon túl vagy amellett szeretné például a tetőt is felújítani, az otthonfelújítási támogatással már megteheti. Figyelmeztetett ugyanakkor, ha valaki már vett igénybe otthonfelújítási támogatást (mondjuk négymillió forint értékben), akkor már csak a kétmillió forint felét igényelheti vissza, míg aki nem igényelte korábban, a maximális kerettel gazdálkodhat, nem csak a fennmaradó résszel.

Itt vannak a részletek a nyugdíjpénztári pénzek felhasználásáról

A kormány 21 intézkedésből álló új gazdaságpolitikai akciótervének egyik legfontosabb pillére a megfizethető lakhatás biztosítása. A kormány intézkedésének köszönhetően az önkéntes nyugdíjpénztárak ügyfelei saját döntésük alapján, akár családtagjaik számára is felhasználhatják megtakarításaikat, tehát a pénztártagon kívül kedvezményezett lehet a pénztártag házastársa, illetve gyermeke vagy gyermekei. A megtakarítások felhasználhatók lesznek ingatlan- és telekvásárlásra, házépítésre, ingatlanbővítésre, -korszerűsítésre és -felújításra, de a családok lakáscélú vagy szabadfelhasználású jelzáloghitelük havi törlesztésére, elő- és végtörlesztésére is fordíthatják.

A pénztártagok számára ez a lehetőség 2025. január 1 és 2025. december 31 között áll fenn, ebben az időszakban nyílik lehetőség a megtakarítások igénybevételére. A felhasználható összegnek alsó vagy felső határa nincs, azzal a megkötéssel, hogy legfeljebb 2024. szeptember 30-i állapotnak megfelelő, egyéni számlán lévő egyenleg vehető igénybe. A jogszerű felhasználást a pénztártagnak igazolnia kell, melyhez a felhasználást igazoló dokumentumok benyújtása szükséges.

A lakáspiacra is elhozza a fordulatot az akcióterv

A lakásépítések száma minden településtípuson érdemben, de közel hasonló ütemben esett vissza a megelőző évi szintjéhez képest, egyedül a kisebb városok lógnak ki, itt harmincszázalékos mérséklődést mutat a lakásépítések száma az első három negyedév adatai alapján. A jövő évben arra számíthatunk, hogy a lakásépítések terén is fordulat következhet be. Ezt a kormányzati bejelentések, az új gazdaságpolitikai akcióterv egyes intézkedései is támogatják. Ezen belül a lakhatást segítő intézkedések, habár jelentős részben inkább a lakásfelújítást ösztönzik és támogatják, egyes elemei, mint az önkéntesen vállalat lakáshite-kamatplafon, a kedvezményes, ötszázalékos áfakulcs, az újlakás piacon is lendületet hozhatnak – ismertette Molnár Dániel, a Makronóm Intézet szenior makrogazdasági elemzője.

Hatalmas felújításon esik át az egyik legforgalmasabb autópályánk

Teljes egészében újjáépítik az M3-s autópályát, amit Gödöllőtől Gyöngyösig hatsávosra bővítenek – jelentette be Lázár János építési és közlekedési miniszter Egerben. A jelenleg is folyó felújítások elsődleges célja a balesetveszély elhárítása, hiszen az M3-as rendkívül rossz állapotban van – írja Magyarépítők.hu. A sztráda 2025. augusztus 31-ig százmilliárd forint értékben újul meg.

Emellett a 25-ös főút Egert elkerülő szakasza is megépülhet, ez 16,5 kilométer hosszú lesz és százmilliárd forintba kerül.

A vasúthoz is hozzányúlnak: 135 milliárd forintba kerül a Füzesabony és Eger, illetve a Hatvan és Füzesabony közötti szakasz felújítása, ami körülbelül húsz perc menetidő-csökkenést jelent majd az Eger–Budapest relációban.