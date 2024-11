Nem találja ki, Szoboszlai melyik csapattársának van hatalmas reklámértéke

Amikor egy angol topcsapat kifizet 70 millió eurót (28,85 milliárd forint) egy játékosért, azt nem egy szezonért teszi, ráadásul Szoboszlai Dominik értékét kifejezetten növeli, hogy még mindig nagyon fiatal – mondta lapunknak Szabados Gábor sportközgazdász. A szakembert arról kérdeztük a mai Liverpool–Real Madrid Bajnokok Ligája mérkőzés előtt, hogyan értékeli a magyar válogatott csapatkapitányának első másfél szezonját, és megérte-e klubjának a befektetés.

Szoboszlai Dominik értéke még tovább nőhet

(Fotó: MTI/Kovács Tamás)

Kifejtette, bőven van idő még arra, hogy a támadó középpályás kifussa a karrierjét és a Liverpool pénzt termeljen belőle.

A játékosok piaci értéke nem azt mutatja meg, hogy mit értek el eddig, hanem azt, hogy mire képesek a jövőben

– emelte ki, hozzátéve: a vevőnek az a fontos, hogy a jövőben mit fog kapni ezért a pénzért.

Szoboszlai nyitó szezonjának az első fele nagyon jól sikerült, a vége már kevésbé, ebben az is közrejátszik, hogy sérülés is nehezítette előtte – emlékeztetett, megjegyezve: a labdarúgó jelenleg a meccsek nagy részén kezdő a Liverpoolban. Felhívta a figyelmet: ha éveken keresztül ugyanezt a szintet hozza, akkor egyértelműen megérte az angol klubnak a befektetés, ráadásul esetleg közben tovább tudják értékesíteni még nagyobb összegért, akkor pláne.

Szoboszlai magyar csapattársat kaphat?

A sportközgazdászt arról is kérdeztük, hogy a Kerkez Milosról szóló pletykák – több angol topcsapat is érdeklődik játékjogáért – jót tesznek-e magyar játékosok piaci értékének.

Ha egy újabb játékosunk igazolna akár a Liverpoolba, a Chelsea-be vagy a Manchester United szintű csapatba, az óriási előrelépés lenne magának Kerkeznek is és a magyar futballnak is.

Felhívta a figyelmet: eleve arra, hogy topcsapatban legyen magyar játékos, gyakorlatilag Puskásék óta nem volt példa, ráadásul úgy, hogy ott meghatározó szerepet tölt be, nem csak a kispadot koptatja. A szakember úgy véli, van realitása egy ilyen üzletnek Kerkez esetében is. Emlékeztetett, hogy a válogatott balhátvéd nagyon jó szezont fut, ráadásul még Szoboszlainál is fiatalabb, ami abszolút célponttá teszi a nagycsapatok számára, hiszen bőven van még arra idő, hogy visszatermeljék azt az összeget, amit fizetnek érte. A játékos menedzsmentjének azonban megfontoltan kell döntenie, mert ebben a korban az egyik legfontosabb dolog, hogy minél több időt töltsön a pályán.

A játékos nemcsak akkor a leghasznosabb, ha jó a pályán

Természetesen az a legfontosabb, hogy egy futballista minél jobb teljesítményt mutasson a pályán, hiszen akkor tud mind sportszakmai, mind üzleti/marketing területen is kiemelkedőt tud nyújtani – hívta fel a figyelmet Szabados Gábor. Elmondása szerint egyszerű a képlet:

ha az adott labdarúgó kiemelkedően játszik, saját marketing erejével is tudja mind a saját, mint a klub bevételeit növelni. Utóbbiak elsősorban merchandisingban és más szponzori bevételekben nyilvánulhat meg.

Hangsúlyozta: a remekül teljesítő külföldi játékosok akár meg is nyithatnak egy piacot klubjuk számára.

Ez távol-keleti játékosok esetében nagyon gyakori, hiszen itt a csapatok óriási piacokat nyithatnak meg.

A szakember szerint nem véletlen, hogy ma már szinte mindegyik topcsapatban van

japán

vagy dél-koreai

játékos, még akkor is, ha egyébként szakmailag ez nem lenne feltétlenül indokolt.

A Liverpool például idén is megtartotta Wataru Endót, a japán válogatott játékost, aki bár a csapatban abszolút kiegészítő ember, ám Ázsiában rendkívül népszerű.

Természetesen egy magyar játékos esetében ez kevésbé szempont, mert hazánk gazdaságilag nem ennyire erős piac a nagy kluboknak, éppen ezért megsüvegelendő, hogy Szoboszlai és Kerkez is a világ legerősebb bajnokságában bizonyíthat hétről hétre.