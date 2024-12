Íme, az idei év top10 legolvasottabb gazdasági cikke

Az összes pénzét ellopják, ha felveszi a telefont, amikor erről a számról hívják

Nem nyugszanak a csalók, mindenképpen szeretnék elvenni a becsületesen dolgozó állampolgárok pénzét, a legújabb trükkjük pedig az, hogy a Raiffeisen Bank csalásmegelőzési csoportjának elérhetőségére hasonlító számról keresik fel a leendő áldozataikat. Ez a szám a 06-1/488-4980, közben nem ez az igazi számuk, hanem ez: 06-1/484-4979. A csalók célja, hogy elhitessék az emberekkel, hogy a bank ügyfélszolgálatáról keresik, mert gyanús tranzakciót észleltek, és mivel nem akarják elveszíteni a pénzüket, teljesítik a csalók kérését.

Újabb trükköt vetettek be a telefonos csalók, a cél most is a banki adatok megszerzése (Fotó: Pexels)

Csődöt jelentett, és az összes üzletét bezárja a magyarok egyik kedvenc ruhamárkája

Csődöt jelentett a düsseldorfi önkormányzati kerületi bíróságon az Esprit kiskereskedelmi lánc – írja a Világgazdaság a Tektil Wirtschaft divatmagazin alapján. A döntés összesen hat leányvállalatot és 1500 alkalmazottat érint. A cég képviselője, Mode-Riese arról beszélt, hogy a cél az Esprit európai üzletének átalakítása, amelyet nagyrészt Németországból irányítanak, és áthelyeznek jövőre. Ugyanakkor azt is jelezte, hogy már tárgyaltak egy érdeklődő pénzügyi befektetővel, aki még megmentheti a vállalatot.

Egymillió jogviszonyt vizsgál felül az adóhivatal

Nonszensznek nevezte lapunknak adott év eleji interjúban a Nemzeti Adó- és Vámhivatal elnöke, hogy a hatóság politikai célkitűzések mentén nyomozna a Karácsony Gergely-féle 99 Mozgalom pénzgyűjtése miatt. A közéleti jelentőségű ügyek mellett Vágujhelyi Ferenc beszélt a NAV fejlesztéseiről is. Ezek közül az államtitkár kiemelte, hogy új eljárást vezethetnek be a fiktív számlázás ellen, és beszélt még arról, hogy a pénztárgépek és a számlázóprogramok után a cégek bérszámfejtő rendszereit is beköthetik az adóhivatalhoz. Kitért arra is, hogy a NAV jelenleg egymillió lezáratlan munka- és más jogviszonyt vizsgál felül. Utóbbi esetben arról van szó, hogy megannyi munkavállalót nem jelentettek ki, amikor elhagyták korábbi munkahelyüket. Lehet, hogy az érintettek egy részének azóta sincs állása, de az is megeshet, hogy már a sokadik munkahelyükön vannak. Az biztos, hogy a hivatalos adatok futó, élőnek látszó jogviszonyt mutatnak, holott az a valóságban már esetenként réges rég nem az. Számításaink szerint meghaladja az egymilliót az ilyen jogviszonyok száma – mondta Vágujhelyi Ferenc.

Emberiség elleni merényletre hasonlít, ahogy az albán pékségek és fagyizók kapálóznak a fennmaradásért

Eper, málna, gránátalma, áfonya – rikító színek virítanak a fagyispultok üvege mögött akár már április végén, és ha csak árnyalatnyi különbséget lát a színek között, kezdhet gyanakodni, hogy nem a szemével van a gond. – Csak minimális díszítéssel dolgoznak, amit állítólag a fagylalt visszaolvasztása és újrafagyasztása miatt alkalmaznak, ami élelmiszer-biztonsági szempontból szigorúan tilos! – hívja fel a figyelmet a Magyar Nemzet megkeresésére a Magyar Cukrász Ipartestület szakmai elnöke. Erdélyi Balázs beszélt arról is, hogy az úgynevezett „albán fagyik” általában vízből, rengeteg cukorból, túladagolt állományjavítókból, festékből és aromából állnak, minimális gyümölcstartalommal. – Már ha van bennük egyáltalán.

A Magyar Pékszövetség elnöke is súlyos hibákról beszélt. Septe József azt mondja, az albán péktermékeket jobbára kétféle alaptésztából készítik, szépek és nagyok, azonban figyelmeztet, hogy a külcsín nem minden, a beltartalom ugyanis sokszor köszönőviszonyban sincs a termék fantázianevével. Mindez azért lehet, mert a receptúrájuk és a technológiájuk sem felel meg a Magyar élelmiszerkönyv előírásainak.

Csődöt jelentett az egyik legnépszerűbb ruházati üzletlánc

Csődeljárást kezdeményezett maga ellen a Ted Baker ruházati üzletlánc, miután fizetésképtelenné vált a márka mögött álló vállalat, a No Ordinary Designer Label nevű cég. A vállalatnak több száz üzlete van világszerte – írja az Origó a SkyNews cikke alapján. Túl sok részletet az ügyről egyelőre még nem lehet tudni, de a Retail Gazette szerint csődbe ment a brit vállalat, ezért valószínűleg be kell zárni az üzleteiket, ami csak Londonban több száz munkavállalót érinthet. Hozzáfűzik, hogy az Egyesült Királyságban csaknem kétszáz üzletről van szó.A Ted Baker-termékekhez egyébként Magyarországról a webáruházukon keresztül lehetett hozzájutni.

Ez lesz a leghosszabb autópálya Magyarországon

Összeültek az illetékesek, hogy megvitassák a legújabb, egyben pedig a leghosszabb magyarországi autópálya, az M9-es megvalósítását, ami még sosem volt ilyen közel – írja a Világgazdaság. Amennyiben az M9-es teljes egészében megépül, nagyjából 300 kilométer hosszúságot érne el.

Ezzel ez az autópálya lenne a leghosszabb tranzitútvonal. Célja a jelenlegi sugaras gyorsforgalmi úthálózat összekötése Magyarországon.

Megvan a Balaton legjobb strandja

Az önkormányzatokat tömörítő szövetség az idén 21. alkalommal hirdette meg a legjobb balatoni strandok védjegyévé váló Kék Hullám Zászló strandminősítést. Az idén 46 strandüzemeltető vállalta a megméretést, némelyikük szabadstrandokkal és kempingekkel – írja a LikeBalaton. A Kék Hullám Zászló elnyerése mára rangos elismerés lett, ugyanakkor a jövőbeni fejlesztési irányok útmutatójává is vált a szakmai bírálóbizottság minősítése. A gyenesdiási Diási Játék Strand nyerte el a Balaton legjobb strandja 2024 címet.

Ezek a csúcsfegyverek lehetnek az óriási svéd–magyar katonai és hadiipari csomagban

Az elmúlt hetekben intenzív tárgyalássorozat folyt a svéd és a magyar kormány között, hatalmas katonai és hadiipari szerződés lehet születőben – adta hírül az Index. A hírportál információi a gigantikus katonai és hadiipari megegyezés pedig a honvédelmi tárca és a Magyar Honvédség szerint is rendkívül előnyös Magyarországnak. A legmagasabb, miniszterelnöki szinten egyeztek meg a részletekről, amely a szerdai kormányülés kiemelt napirendi pontja lesz – hangsúlyozta a hírportál. Mivel a Fidesz rendkívül frakcióülése szerdán, a parlamenti döntés előtt kezdődik, könnyen elképzelhető, hogy a kormány döntése és a miniszterelnöki stábok egyezsége az új beszerzésekről megnyitja az utat, hogy a Fidesz-frakció is megszavazza az első ülésen a svéd NATO-csatlakozást.

A két ország között évtizedekre visszanyúló hadiipari-katonai kapcsolatok vannak. A Magyar Honvédség 14 darab JAS–39 Gripen C/D harcászati vadászrepülőgépet üzemeltet, amelyeknek a lízingje 2026-ban lejár, ezután a repülőgépek végleg magyar tulajdonba kerülnek.

A SAAB jelenleg a legújabb E és F változatát gyártja a Gripen vadászbombázónak, amelyet Svédország mellett eddig Brazilia rendelt meg. Az új gép több és nagyobb súlyú fegyverzetet hordozhat, nagyobb távolságra, valamint megújult a radarja és elektronikai harcrendszere.

Folyamatban van a Magyar Honvédség elektronikai felderítési és harci képességeinek is a fejlesztése. A svéd hadiipar számos ilyen eszközt, légi és földi telepítésű felderítő és célkövető rendszert gyárt.

Magyarország is rendszerbe állította a svéd SAAB Bofors Dynamics Carl Gustaf M4 hátrasiklás nélküli fegyverét.

Ez a Guinness-rekordok könyvébe is befér: a BMW hazánk legnagyobb naperőművét építi fel Debrecenben

A BMW hazánk és egyben a vállalatcsoport legnagyobb naperőművét építi fel Debrecenben, ami ismét alátámasztja, hogy Magyarország a jövő zöldgazdaságának abszolút globális éllovasi pozíciójába került – közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a helyszínen.

A tárcavezető a BMW Manufacturing Hungary Kft. napelemparkjának alapkőletételén arról számolt be, hogy a 71 futballpályányi méretű fotovoltaikus rendszer a vállalatcsoporton belül a legnagyobb lesz, és egyben ez lesz Magyarország legnagyobb ipari naperőműve is.

Fordulat a Talgo tervezett felvásárlásában

Túlzás nélkül hatalmas fordulat állt be az évszázad magyar üzletében, a spanyol vonatgyár, a Talgo megvásárlásában. Ennek előzménye, hogy Magyar Vagon csoport tulajdonszerzése ellehetetlenült, miután a spanyol kormány minden jel szerint politikai okokból vétót emelt a minden piaci fél, valamint az összes felügyeleti szerv által támogatott ügyletben – írta a Világgazdaság. A Világgazdaság érdeklődésére azonban a Magyar Vagon Befektetési Vagyonkezelő Zrt. arról tájékoztatta a portált, hogy benyújtották a keresetet. A folyamatban lévő ügy részleteiről az eljárás lezárása után nyilatkoznak. A cikk további részletei itt olvashatók.