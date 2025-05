Atomenergia: terítéken egy új tároló létesítése

Már van előzménye a a Radioaktív Hulladékokat Kezelő Kft. (RHK) és az ANDRA (francia radioaktívhulladék-kezelő társaság) együttműködésének. A most elstartolt partnerségben részterületenként egyedi megállapodásokat kötnek. A megállapodás öt évig lesz érvényes, és lehetővé teszi a két ügynökség számára, hogy a kölcsönös visszajelzések alapján cseréljék ki a radioaktív hulladékok kezelésével kapcsolatos

operatív,

műszaki,

tudományos

és stratégiai

ismereteiket − írja a Világgazdaság.

Mivel a nagyon kis aktivitású hulladék jelentős részben a Paksi Atomerőműben keletkezik, a leendő új tároló telephelyét is érdemes először Paks közelében keresni az RHK tavaly februári tájékoztatása szerint, amelyben a kft. hírt adott a kutatás előkészületeiről.

Az RHK akkori várakozásai szerint az új tároló 2035-től üzemelhet.

Létesítésében az RKH tehát már számíthat a francia partnercége tapasztalataira is. Az Andra 2003 óta üzemelteti az ilyen hulladékokat csoportosító, válogató, feldolgozó, ártalmatlanító tárolóját, a CIRES-t (Le Centre Industriel de Regroupement, d'Entreposage et de Stockage) Morvilliers-ben.

A budapesti francia nagykövetségen aláírt megállapodás másik fő eleme a kiégett paksi fűtőelemekkel foglalkozik. E fűtőelemeket a hatályos szabályozás szerint – adott idejű pihentetés és átmeneti tárolás után – a Magyarországon kialakítandó végleges tárolóban kell elhelyezni.

A megállapodás aláírása után a két szervezet és a nagykövetség képviselői, valamint a visegrádi országok (Magyarország, Csehország, Szlovákia, Lengyelország) nukleáris tanácsadói felkeresték a bátaapáti kis és közepes aktivitású hulladéktárolót.

A tároló kristályos kőzetben, 250 méter mélyen, 2012 óta működik. Fogadja a nukleáris termelésből származó üzemi hulladékot, beleértve

az üzemeltetők védőfelszerelését,

a szennyezett szerszámokat

és a hulladékként történő csomagolás során megszilárdult radioaktív folyadékot.

Alkalmas a nukleáris létesítmények leszereléséből származó hulladék fogadására is.

Végső hasznos alapterülete 20 ezer négyzetméter lesz, ekkor hat nagy méretű, teljes hosszúságú tárolócellából fog állni, amelyeket hat kilométernyi alagút szolgál ki.

Az elmúlt években előtérbe került a kiégett fűtőelemek újrahasznosításának, az üzemanyagciklus zárásának lehetősége is. Erről többször írtunk, a Roszatom a több évtizedes kutatás-fejlesztése részeként kezeli az újrahasznosítást is. (Persze, a végső tárolás ez esetben sem kerülhető meg.) Paks esetében az újrahasznosítás történhet az üzemanyag gyártójánál, az oroszországi TVEL-nél, de ilyen megállapodás nincs. A most indult magyar–francia együttműködés a francia fél tájékoztatása szerint nem az üzemanyagciklus zárására, hanem a hulladék mélygeológiai elhelyezésére összpontosít.