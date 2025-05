Németh Szilárd: Brüsszel eltökélt célja, hogy megszüntesse a rezsicsökkentést

A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH), illetve az osztrák Energie-Control Austria által közösen megbízott független, finn VaasaETT hónapról hónapra végzett kutatásaival bizonyítja, hogy Európában hosszú ideje Magyarországon messze a legolcsóbb a lakossági gáz- és villanyáram ára – közölte Németh Szilárd az Origónak adott interjúban.

A rezsibiztos nemrég tért vissza egy hat országra kiterjedő körútról, amely az energia- és rezsiárakat hasonlította össze, ennek kapcsán elmondta: a havi jelentések alapján nem számítottak hatalmas meglepetésre a környező országok rezsiárait tekintve, hiszen a legfrissebb, áprilisi kimutatás alapján a román háztartások 1,76-szor, a szlovákok 2,17-szer, a lengyelek 2,68-szor, az osztrákok 3,74-szer, a csehek 3,87-szer, míg a németek 4,41-szer magasabb árat fizettek a gázért.

A lakossági áram tekintetében még rosszabb a helyzet. Pozsonyban 2,46-szor, Bukarestben 2,48-szor, Varsóban 3,77-szer, Prágában 4,09-szer, Berlinben 4,67-szer, Bécsben pedig 5,59-szer magasabb árat fizetnek, mint mi Budapesten

– mondta.

– Ezek nemcsak a számadatok, ugyanis a rezsikörút során az országok szakembereivel és lakosaival is beszéltünk, és beigazolódott, hogy sokkal rosszabb az európai rezsihelyzet, sokkal többen félnek a téltől, a magas számláktól, mint itthon – tette hozzá.

Egy brüsszeli bábkormány mindenképp a rezsicsökkentés végét jelentené, ugyanis a Manfred Weber–Magyar Péter-paktum része a lakossági energiaárak elengedése, azaz orosz kőolaj- és földgázszankció is. Sőt, az energiaszankciót kiterjesztenék a Roszatom fűtőelemeire és technológiájára, azaz Paks I. működtetését veszélyesen korlátoznák, Paks II. megépítését pedig leállítanák. Az orosz energiahordozók és az atomenergia bojkottja nemcsak a hatósági árakat, de magát az ellátásbiztonságot is padlóra küldené.

Brüsszel nem tudja megemészteni, hogy az Orbán-kormány védi a szuverenitását az energiapolitikájában is, amelynek középpontjában a családok, a háztartások, a fogyasztók biztonságos, megfizethető és kiszámítható gáz- és áramellátása áll.

Brüsszel eltökélt célja, hogy megszüntesse a magyar rezsicsökkentést, ehhez pedig a hazai baloldal szívesen asszisztál

– fogalmazott Németh Szilárd.

Beszélt arról is, hogy az ukrán uniós csatlakozás tönkretenné Magyarországot. Ha – a Brüsszel–Tisza-paktumban is megerősített – ukrán csatlakozási terv megvalósulna, akkor az összes EU-s pénzünk Ukrajnába menne, nem pedig az európai – benne a magyar – emberekhez. Senki sem gondolhatja komolyan, hogy ezt a magyar rezsivédelmi politika túlélhetné, de még az ország gazdasága is hosszú évtizedekre belerokkanna – mondta.

Szavazzunk NEM-mel!

Keddi Facebook-bejegyzésében pedig ismét felhívja a figyelmet: a rezsicsökkentésnek köszönhetően továbbra is egész Európában Magyarországon fizetjük messze a legkisebb háztartási gáz- és áramszámlákat.

A posztban hangsúlyozza: „ahhoz, hogy ezt meg tudjuk őrizni, ki kell védenünk a Brüsszel–Tisza-paktumban foglaltakat! Azért támadnak bennünket, mert nem engedjük meg, hogy az energiaszolgáltatók szabják meg az árakat, mert nem veszünk részt az öngyilkos orosz földgáz- és kőolajszankcióban, és mert kiállunk az olcsó atomenergia mellett. Azonban most a legveszélyesebb tervüket, Ukrajna erőltetett és gyorsított EU-tagságát kell közösen megakadályoznunk, hogy ne vigyék oda a magyarok pénzét. Vegyünk részt a VOKS 2025-ön, és szavazzunk NEM-mel!” – zárta sorait a rezsibiztos.