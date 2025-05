Áremelkedést okozna az orosz gáz betiltása; jön az adócsökkentés; minden településen lesz ATM

Brüsszel egy új intézkedés keretében megtiltaná az orosz energiahordozók behozatalát az Európai Unióba (EU). A Századvég becslése alapján a kieső gázmennyiség kétszeres áremelkedést és növekvő volatilitást idézne elő az európai gáztőzsdéken, ami tovább rontaná az EU versenyképességét, Magyarország energiaszámláját pedig összesen 1100 milliárd forinttal növelné. A megemelkedett terhek mellett a rezsicsökkentési program fenntarthatatlanná válna, így a magyar családok fűtési költsége a jelenlegi három és félszeresére nőne, ami átlagosan évi csaknem félmillió forint többletkiadást jelentene.

Az orosz földgáz betiltása jelentősen növeli a magyar családok fűtési költségeit

(Fotó: Havran Zoltán)



Adócsökkentés: októbertől a három-, januártól a két- és egygyermekes édesanyák is örülhetnek

Megjelentek a Magyar Közlönyben az édesanyák adócsökkentéséről szóló törvénymódosítások, így ősztől a háromgyermekes anyák, jövőre pedig a harminc éven aluli egygyermekesek és a negyven éven aluli kétgyermekesek kapnak szja-mentességet. Emellett adómentes lesz a gyermekgondozási díj (gyed), az örökbefogadói díj, valamint a csecsemőgondozási díj (csed) is. Utóbbit a gyermek három hónapos kora után munka mellett is igénybe lehet majd venni.

Nagy István: Ukrajna EU-csatlakozása veszélybe sodorná a gazdák megélhetését.

Ukrajna gyorsított uniós csatlakozása veszélybe sodorná a gazdák megélhetését, az EU élelmiszer-biztonságát és az agrártámogatási rendszert – mondta keddi sajtótájékoztatóján Budapesten Nagy István. Az agrárminiszter hangsúlyozta, hogy a „termőföldtől az asztalig” irányelv Ukrajnában nem mérvadó, termelési körülményeik veszélyeztetik a fogyasztókat, hiszen az EU-ban már betiltott hatóanyagokat és génmódosított vetőmagot is használnak, az állatjóléti előírásokat pedig nem tartják be úgy, ahogy azt az uniós előírások megkövetelik. A magyar gazdák megtapasztalták már, milyen, amikor Ukrajna EU-tagként viselkedik, a szabadkereskedelmi egyezmény megmutatta az ezzel járó veszélyeket. A nyitás hatására piaci zavarok alakultak ki, a kétes minőségű ukrán gabona beáramlása „brutális” következményeket okozott a térségben.

Eltérő az ottani birtokszerkezet is, hiszen az ukrán mezőgazdaságot a kivitelre dolgozó nagybirtokok uralják, így a csatlakozásuk esetén ezekhez, pontosabban az őket birtokló érdekeltségekhez kerülnének az uniós agrártámogatások – tette hozzá. Elmondta, az agráriumot érő fenyegetéseket komolyan kell venni, a kormány ezért is tiltotta be egyoldalúan az ukrán mezőgazdasági termékek behozatalát.

Már minden magyar faluban ATM-et kell telepíteniük a bankoknak

Az elektronikus fizetési módok terjedése mellett a készpénzhez való hozzáférés továbbra is a magyar lakosság pénzügyi önrendelkezésének egyik alapfeltétele. Az Országgyűlés elfogadta és a napokban kihirdették az a törvénymódosítást, amely előírja, hogy a banki szolgáltatóknak minden magyarországi településre ATM-et kell telepíteniük − derült ki a Nemzetgazdasági Minisztérium szerdai közleményéből.

A miniszteri rendelet szabályozással segíti azt is, hogy az önkormányzatok megfelelő telepítési feltételeket tudjanak biztosítani az ATM-et kihelyező szolgáltatóknak, hogy a lakosság készpénzhez való hozzáférése gördülékenyen és megfelelő körülmények között legyen biztosítva. A vonatkozó rendeletek kidolgozása az MNB és az NGM részéről is folyamatban van.

A készpénzfelvétel kapcsán nemcsak az ATM-ek fizikai elérhetősége bír jelentőséggel, hanem az is, hogy a lakosság milyen feltételek mellett és mekkora költségteherrel férhet hozzá a készpénzhez.

A szabályozás továbbra is biztosítja, hogy a fogyasztók minden hónapban 150 ezer forint értékben, akár ketté bontva, két alkalommal is vehetnek fel költségmentesen készpénzt. Emellett azok számára, akiknek a keretszerződésben rögzített készpénzfelvételi limitje ennél alacsonyabb, a törvény biztosítja, hogy banki szolgáltatójuknak a kivétel napján a limitet legalább 150 ezer forintra kell emelnie.

A törvény hatályba lépéséig négy hónapot kapnak a bankok.

Elérhető a sertéstartók kompenzációja

Kompenzációval segíti a kormány a ragadós száj- és körömfájás miatt korlátozás alá eső területek sertéstartóit, akik a járási hivataloknál igényelhetik a támogatást – jelentette be közleményében az Agrárminisztérium (AM).

Minden olyan gazdálkodó jogosult a támogatásra, aki a ragadós száj- és körömfájás-vírus (RSZKF) miatti korlátozás alá eső területen vágósertést tart, és az állatait a hivatalosan megállapított piaci átlagárnál olcsóbban tudta csak értékesíteni.

A kártalanítás összege az árkülönbözet negyven százalékáig terjedhet. Az igényeket a járási hivatalokhoz kell beadni.

Tulajdonstop helyett új jogkörök jöhetnek

A parlamentnek a héten benyújtották a helyi önazonosság védelméről szóló törvényjavaslatot, amelyről hamarosan döntenek a képviselők. Bár a települések önazonosságáról szóló törvényjavaslat már nem teszi lehetővé az önkormányzatok számára, hogy közvetlenül megtiltsák a betelepülők ingatlanszerzését (kikerült belőle ez a rész), ám ugyanúgy korlátozhatják vagy feltételhez köthetik a lakcímbejelentést – mondta lapunknak Balogh László, az Ingatlan.com vezető gazdasági szakértője. Az, hogy az elővásárlási jogot már nemcsak az önkormányzat vagy a szomszédos ingatlan tulajdonosa, hanem bármely helyben lakó is gyakorolhatja, fontos új elem, hiszen több héttel is lassíthatja a tranzakciót.

Balogh László úgy értékelt, a benyújtott törvényjavaslat enyhébb, mint amit a társadalmi egyeztetésen láttunk, ennek pedig két hatása lehet: bizonyos szempontból nyugodtabbak lehetnek az ingatlantulajdonosok, másrészt viszont még több önkormányzat gondolkodhat el az azonossága védelmén. Hangsúlyozta ugyanakkor, ez semmiképp nem mehet a helyiek kárára, a település vezetése a következő ciklusban is számít a választók bizalmára.

Kettős helyzetben lehetnek ugyanakkor a román határ közelében lévő települések, hiszen a jogszabály nyújtotta lehetőségek pluszbevételhez juttatják az önkormányzatot, ám pluszbevételt hozhatnak a betelepülők is. Ezt a látszólagos ellentmondást is kezeli a jogszabálytervezet.