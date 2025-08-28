energiasteiner attilaE-ON Zrtenergiaellátás

Új energiatárolókat adtak át Soroksáron, erősödik hazánk energiaszuverenitása

Magyarország energiaszuverenitása csak akkor erősödhet, ha országszerte újabb energiatárolók épülnek – mondta az E.ON Hungária Zrt. új soroksári energiatárolóinak csütörtöki átadásán Budapesten az Energiaügyi Minisztérium energetikáért felelős államtitkára.

Magyar Nemzet
2025. 08. 28. 20:22
Fotó: Koszticsák Szilárd Forrás: MTI Fotószerkesztõség
Steiner Attila kiemelte, hogy a napelemes kapacitások részesedése a teljes belföldi energiatermelésben elérte a 25 százalékot, a napközbeni áramtöbblet tárolása ezért a hálózatfejlesztéssel együtt a következő évek stratégiai iránya lesz. Ezzel a napenergia-aránnyal Magyarország világelső lett, napos időszakokban nem kell importálnia és még exportálni is képes villamos energiát, amelyből a legkorszerűbb technológiák ma már kis helyen képesek jelentős mennyiséget raktározni – tette hozzá.

Budapest, 2025. augusztus 28. Steiner Attila, az Energiaügyi Minisztérium (EM) energetikáért felelős államtitkára beszédet mond az E.On Hungária Zrt. új energiatárolóinak átadásán a főváros XXIII. kerületében 2025. augusztus 28-án. A soroksári energiatároló 16 kültéri akkumulátor-szekrénye összesen 5,5 megawattóra kapacitással, 2,5 megawatt teljesítménnyel tárol áramot. MTI/Koszticsák Szilárd
Steiner Attila: Magyarország energiaszuverenitása csak akkor erősödhet, ha országszerte újabb energiatárolók épülnek
Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd

 

Az államtitkár a tározói kapacitások jelentőségével indokolta azt is, hogy az uniós támogatást a kormány előfinanszírozással biztosította az E.ON beruházásához. Hálózatfejlesztésre a költségvetésből az utóbbi években több mint 160 milliárd forint jutott, a villamos energia rendszerszintű tárolási kapacitásának bővítését segítő pályázat 62 milliárd forintos keretösszeggel nyílt meg – hangsúlyozta.

Az E.ON Hungária Zrt. vezérigazgató-helyettese közölte, hogy a több mint 784,5 millió forintos beruházás összköltségének 45 százalékát a Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszköz (RRF) biztosította. Jamniczky Zsolt hozzátette, hogy a soroksári telephelyen korszerű, folyadékhűtéses technológiával a kétszeresére növelték a tározói kapacitásukat, amely így még több zöldenergiát biztosít és hozzájárul a belföldi villamosenergia-hálózat stabilitásához is.

 

A soroksári energiatároló összesen 2,5 megawatt teljesítménnyel tárol áramot

Az E.ON Hungária egy éve jelentette be, hogy új akkumulátoros energiatároló építésével még több napelemes rendszer csatlakoztatását teszi lehetővé. Csütörtöki közleményük szerint a soroksári energiatároló 16 kültéri akkumulátorszekrénye összesen 5,5 megawattóra kapacitással, 2,5 megawatt teljesítménnyel tárol áramot. 

2018-ban is itt épült Magyarország első nagy teljesítményű akkumulátoros energiatárolója az E.ON Hungária-csoport részeként működő Elmű Hálózati Kft. beruházásában. Az okoshálózatra kapcsolt új berendezéseket már távolról vezérlik, így azoknál nincs szükség helyszíni felügyeletre – írták.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

