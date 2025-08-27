átlagbérKSHreálbérbruttó átlagkereset

Kiderült, hogyan alakultak a keresetek júniusban

Több mint másfél éve folyamatosan nő a fizetések vásárlóereje.

Magyar Nemzet
2025. 08. 27. 8:44
Illusztráció Fotó: Shutterstock
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Júniusban a teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete 704 400, a nettó átlagkereset 484 200 forint volt. A bruttó átlagkereset 9,7, a nettó átlagkereset 9,6, a reálkereset pedig 4,8 százalékkal meghaladta az egy évvel korábbit. A bruttó kereset mediánértéke 567 700, a nettó kereset mediánértéke 395 000 forintot ért el, 10,3, illetve 10,5 százalékkal felülmúlta az előző év azonos időszakit – tette közzé szerda reggel a Központi Statisztikai Hivatal (KSH).

A kormány Brüsszel elhibázott gazdaságpolitikája ellenére is megvédi a béremeléseket, a munkahelyeket és a magyar ipart – jelezte a friss adatokkal kapcsolatban Czomba Sándor. A Nemzetgazdsági Minisztérium foglalkoztatáspolitikáért felelős államtitkára a tárca közleménye szerint elmondta: a kormány folyamatosan azon dolgozik, hogy a magyar munkavállalók, kiemelten a gyermekes családok egyre több pénzből tudjanak gazdálkodni. 

Ennek érdekében Európa legnagyobb adócsökkentési programját hajtjuk végre, és minden eszközzel fellépünk az indokolatlan áremelésekkel szemben. Az EU rémes vámmegállapodást kötött, ami a magyar és az uniós vállalkozásoknak is hátrányos, nemcsak az ipart és a munkahelyeket veszélyezteti, hanem a hároméves bérmegállapodás betartása elé is jelentős akadályt gördít. A gazdasági károkat azonnal el kell hárítani és ki kell védeni. Nem várhatunk az Európai Unióra, a magyar munkahelyeket és a történelmi jelentőségű hároméves bérmegállapodást nekünk kell megvédenünk!

– fogalmazott. 

A KSH adatai alapján 2025 júniusában a bruttó átlagkereset meghaladta a 704 ezer forintot, ami 9,7 százalékos, azaz több mint 62 ezer forintos növekedést jelent az előző év azonos időszakához képest. A reálkereset éves alapon 4,8 százalékkal emelkedett, vagyis több mint 1,5 éve folyamatosan nő a fizetések vásárlóereje, így egyre több pénz marad a magyar családok zsebében – emelte ki.

Hangsúlyozta: 2010-hez képest egymillióval bővült a foglalkoztatottak száma, miközben az átlagbér több mint háromszorosára, a minimálbér pedig négyszeresére nőtt. A kormány azonban itt nem állt meg: a jövedelmek vásárlóerejének további növelése érdekében történelmi jelentőségű, hároméves bérmegállapodás jött létre a munkavállalói és munkáltatói érdekképviseletek között. Ennek eredményeként a minimálbér 2025-ben kilenc százalékkal 290 800 forintra, 2026-ban 13 százalékkal 328 600 forintra, 2027-re pedig további 14 százalékkal 374 600 forintra emelkedik.

Az Európai Unió elhibázott vámmegállapodása súlyos károkat okoz a magyar és az uniós vállalkozásoknak egyaránt, veszélyezteti az ipart, a munkahelyeket és a hároméves bérmegállapodás végrehajtását is. A kormány ezért azonnal megkezdte az ipar- és munkahelyvédelmi akcióterv kidolgozását, hogy megvédje a magyar gazdaságot, a munkahelyeket és a béremeléseket – jelezte.

Az iparvédelmi és munkahelyvédelmi akcióterv kidolgozása során a Nemzetgazdasági Minisztérium tárgyalásokat folytatott a Magyar Kereskedelmi és Iparkamarával, valamint a Versenyszféra és a Kormány Állandó Konzultációs Fórumával. A kormány a bérek, a munkahelyek és a magyar ipar védelme érdekében nyitott a további tárgyalásokra, és kész minden szükséges intézkedést megtenni.

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Felföldi Zoltán
idezojelekTisza Párt

Egy idomított csimpánz gondolatai

Felföldi Zoltán avatarja

A városi íróasztal-szakértők a vidéki problémák beazonosítására is képtelenek.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu