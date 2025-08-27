Rendkívüli

Levelet írtak Ursula von der Leyennek az európai autógyártók

Levélben fordultak Ursula von der Leyenhez az európai autógyártók. Nem tűnik reménytelennek, hogy az Európai Unió elhalassza a robbanómotorok 2035-ös betiltását.

Magyar Nemzet
2025. 08. 27. 11:10
Illusztráció Fotó: AFP
Nem megvalósíthatók az Európai Unió célkitűzései a járművek szén-dioxid-kibocsátásának százszázalékos csökkentésére 2035-ig – jelentették be szerdán az európai autógyártók és autóipari beszállítók szövetségeinek vezetői. A szektorra kettős fenyegetés nehezedik: a kínai versenytársak elektromos járművei és az amerikai vámok, ezért a gyártók el akarják érni a robbanómotorok betiltásának elhalasztását.

A Reuters emlékeztetett, hogy Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke szeptember 12-én fogadja az autóipar vezető képviselőit, hogy megvitassák a szektor jövőjét. Ez elé küldték a szövetségek vezetői a levelüket, amelyben sürgetik az EB elnökét, hogy vizsgálja felül a robbanómotorok betiltásának tervét – írja a Világgazdaság.

Nincs kizárva, hogy sikerrel járnak: a bizottság márciusban bemutatott új mesterterve már nagyobb rugalmasságot biztosított az autógyártóknak a kibocsátási szabályok területén, bár változatlanul érvényben hagyta a belső égésű motorok eladásának 2035-től kezdődő tilalmát. 

Az egység azonban az EU-ban szemmel láthatóan repedezik, és az autógyártók megérezték a vérszagot, többet akarnak.

„Európa autóipar-átalakítási terveinek túl kell lépniük az idealizmuson, és figyelembe kell venniük a jelenlegi ipari és geopolitikai realitásokat” –fogalmazott az új levélben Ola Kaellenius, az Európai Autógyártók Szövetségének elnöke és Matthias Zink, az Európai Autóipari Beszállítók Szövetségének elnöke. Előbbi egyébként a Mercedes-Benz Group vezérigazgatója is, utóbbi pedig a Schaeffler vezető tisztségviselője.

A figyelmeztetés rávilágít az európai klímapolitikai ambíciók és a legnagyobb gyártási ágazatot sújtó gazdasági nehézségek közötti növekvő feszültségre. Az autógyártók ugyan több tucat elektromos modellt hoztak forgalomba, de ezek még mindig csak az eladások körülbelül 15,6 százalékát tették ki az első fél évben. Az autógyártók a bevételeik nagy részét továbbra is a belső égésű motorral felszerelt modellekből, különösen a magas haszonkulcsú SUV-kból és prémiumautókból szerzik, ami mutatja a gyors átállás kihívásait.

A beszállítók is nyomás alatt vannak, amit jól mutat, hogy létszámot csökkentettek olyan cégek, mint a Continental. Az elektromos autók iránti kereslet csökken, a finanszírozási költségek pedig emelkednek, ez pedig az elemzők szerint további átszervezéseket fog eredményezni az ellátási láncban.

A környezetvédő csoportok szerint azonban az iparág figyelmeztetései túlzók.

A tilalmat éveken át tartó vita után szűk többséggel fogadták el Brüsszelben, és több tagállam, például Franciaország és Hollandia máris ehhez igazították a nemzeti politikájukat.

 

Belföldi híreink

Külföldi híreink

