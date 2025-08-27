Nem csak a fizetéssel lehet csábítani

Rendkívüli

Visszaerősödött a Fidesz a nyáron, újra jelentősebb az előnye a Tiszával szemben

A munka-magánélet egyensúlya globálisan egyre fontosabb tényezővé válik, amit a technológiai fejlődés és a digitalizáció is erősít. A globális munka-magánélet egyensúlyát mérő index 2025-ös rangsorát Új-Zéland vezeti, amelyet több európai ország – Írország, Belgium, Németország, Norvégia és Dánia – követ. Magyarország a 18. helyet foglalja el globálisan, régiós viszonylatban pedig vezető pozícióban van, Lengyelországgal és Csehországgal karöltve.

Hőnyi Gyula
2025. 08. 27. 5:37
Amikor az iroda bárhol lehet Fotó: Shutterstock
A munkavállalók egyre inkább értékelik a munkaadói rugalmasságot és a személyes jólét hangsúlyozását, amely nélkülözhetetlen a fenntartható munkahelyi teljesítmény és az életminőség javítása szempontjából – írta elemzésében az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány. Egy év eleji globális kutatás eredményei szerint a munka-magánélet egyensúlya (a válaszadók 83 százaléka) először lett a legfontosabb motiváló tényező a munkavállalók körében, megelőzve a fizetést (82 százalék). 

Ez az elmozdulás különösen erős a fiatalabb generációk körében, ahol a munka-magánélet egyensúly még nagyobb prioritást élvez a fizetésnél.

Gazdasági szempontokat vizsgálva, a munka-magánélet kiegyensúlyozása közvetlenül is hozzájárulhat a termelékenység növekedéséhez, mivel általa csökken a munkavállalóknál a stressz, nő a motivációjuk, elégedettségük, javul a mentális és fizikai jóllétük, amik pedig hatékonyabb munkavégzést tesznek lehetővé. Az alkalmazottak kiegyensúlyozott lelkiállapota segíti a kreativitást, gyorsabb és hatékonyabb problémamegoldást, illetve az együttműködés gördülékenységét is. Továbbá ha a munka és a magánélet közötti határ stabil, kevesebb a kiégés, a betegség miatti hiányzás és a fluktuáció. A globális tendencia Magyarországon is egyre jelentősebbé válik. Nemcsak fokozott elvárás lesz a magyar munkavállalók részéről is a kellő egyensúly, hanem annak megteremtése jelentős hatással van a munkahelyi elégedettségre, elkötelezettségre, valamint hosszabb távon a munkaerőpiaci helyzetre és termelékenységre is.

Az Oeconomus Gazdaságkutató és a WHC közös kutatásából kiderült, hogy a versenyképes fizetés (61 százalék) mellett a munkahelyválasztásnál kiemelkedően fontos a barátságos munkahelyi légkör és az ideális távolság a munkahely és a lakóhely között (34-34 százalék), valamint a munka és magánélet egyensúlya, illetve a rugalmas munkaidő is (32-30 százalék). Utóbbi kiemelten a fiatalok körében. 

A kutatás eredményei alapján megállapítható, hogy a munka világának megítélésében egyre nagyobb szerepet kapnak az egyéni élethelyzetekhez és elvárásokhoz igazodó munkafeltételek. 

A rugalmasság ma már nem pusztán előny, hanem sok munkavállaló számára elvárás. 

A munka-magánélet egyensúly globális mércéjét 2025-ben is vizsgálta a Global Life-Work Balance Index (Globális munka-magánélet egyensúlyát mérő index), amely komplex és sokoldalú szempontok alapján rangsorolja a legnagyobb gazdaságokat (a világ 60 legnagyobb GDP-jű országára vonatkozóan).

A kutatás alapján több olyan ország is van – különösen Új-Zéland és sok európai ország – , ahol az alkalmazottakat előtérbe helyező politikákkal segítik a munka és a magánélet közötti egyensúly megteremtését. Az országok többsége viszonylag rövid heti munkaidővel rendelkezik így például Belgiumban 34,1 óra/hét, vagy Norvégia ahol az egyik legrövidebb heti munkaidővel, 32,6 óra/hét dolgoznak a munkavállalók. 

Dánia is ide sorolható, Norvégiához hasonlóan 32,5 óra/hét a kötelező munkaidő. Továbbá a jóléti rendszerek és a közszolgáltatások, mint például az egészségügyi ellátás elérhetősége magas színvonalú, ami növeli a dolgozók biztonságérzetét és életminőségét.

Magyarország a ranglistában a legjobb húsz ország közé került 2025-ben, elérve a 18. helyet. Lengyelországgal együtt (17. hely) régiós vezető szerepben van a munka-magánélet egyensúlyát tekintve, míg hazánkat Csehország követi a rangsorban (19. hely). Megelőzzük továbbá Romániát (26. hely), de még Svájcot is (23. hely).

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

