Nem csak a fizetéssel lehet csábítani

A munkavállalók egyre inkább értékelik a munkaadói rugalmasságot és a személyes jólét hangsúlyozását, amely nélkülözhetetlen a fenntartható munkahelyi teljesítmény és az életminőség javítása szempontjából – írta elemzésében az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány. Egy év eleji globális kutatás eredményei szerint a munka-magánélet egyensúlya (a válaszadók 83 százaléka) először lett a legfontosabb motiváló tényező a munkavállalók körében, megelőzve a fizetést (82 százalék).

Ez az elmozdulás különösen erős a fiatalabb generációk körében, ahol a munka-magánélet egyensúly még nagyobb prioritást élvez a fizetésnél.

Gazdasági szempontokat vizsgálva, a munka-magánélet kiegyensúlyozása közvetlenül is hozzájárulhat a termelékenység növekedéséhez, mivel általa csökken a munkavállalóknál a stressz, nő a motivációjuk, elégedettségük, javul a mentális és fizikai jóllétük, amik pedig hatékonyabb munkavégzést tesznek lehetővé. Az alkalmazottak kiegyensúlyozott lelkiállapota segíti a kreativitást, gyorsabb és hatékonyabb problémamegoldást, illetve az együttműködés gördülékenységét is. Továbbá ha a munka és a magánélet közötti határ stabil, kevesebb a kiégés, a betegség miatti hiányzás és a fluktuáció. A globális tendencia Magyarországon is egyre jelentősebbé válik. Nemcsak fokozott elvárás lesz a magyar munkavállalók részéről is a kellő egyensúly, hanem annak megteremtése jelentős hatással van a munkahelyi elégedettségre, elkötelezettségre, valamint hosszabb távon a munkaerőpiaci helyzetre és termelékenységre is.

Az Oeconomus Gazdaságkutató és a WHC közös kutatásából kiderült, hogy a versenyképes fizetés (61 százalék) mellett a munkahelyválasztásnál kiemelkedően fontos a barátságos munkahelyi légkör és az ideális távolság a munkahely és a lakóhely között (34-34 százalék), valamint a munka és magánélet egyensúlya, illetve a rugalmas munkaidő is (32-30 százalék). Utóbbi kiemelten a fiatalok körében.

A kutatás eredményei alapján megállapítható, hogy a munka világának megítélésében egyre nagyobb szerepet kapnak az egyéni élethelyzetekhez és elvárásokhoz igazodó munkafeltételek.

A rugalmasság ma már nem pusztán előny, hanem sok munkavállaló számára elvárás.

A munka-magánélet egyensúly globális mércéjét 2025-ben is vizsgálta a Global Life-Work Balance Index (Globális munka-magánélet egyensúlyát mérő index), amely komplex és sokoldalú szempontok alapján rangsorolja a legnagyobb gazdaságokat (a világ 60 legnagyobb GDP-jű országára vonatkozóan).