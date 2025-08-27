Oeconomus: a gyakorlatban most sem egykulcsos a magyar szja-rendszer

Az Európai Unió 27 tagállama közül csupán négyben alkalmaznak egykulcsos személyi jövedelemadót; hazánk mellett Észtországban, Romániában és Bulgáriában. A világon az egyik első ország Észtország volt, amely élt ezzel az adóztatási rendszerrel. A balti államban 1994 óta van érvényben egyetlen személyi jövedelemadó-kulcs. Európa-szerte számos országban sávosan adóztatva hajtják végre a progresszív adóztatást – írja az adórendszereket bemutató tanulmányában az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány.
Európa-szerte számos országban sávosan adóztatva hajtják végre a progresszív adóztatást. Ennek értelmében a meghatározott sávok közötti jövedelemrészre az adott sávot terhelő adómérték az érvényes. Lehet azonban találni ellenpéldákat, például több nyugat-európai országot, ahol a teljes jövedelemre a sávra meghatározott adómérték érvényes. Ez azonban azt eredményezheti, hogy a magasabb jövedelmi kategóriába tartozó adózók alacsonyabb nettó jövedelemmel rendelkeznek, mint az alacsonyabb jövedelmi kategóriába tartozó társaik, fokozva ezzel az adóelkerülést. Ezzel szemben az egykulcsos adórendszert alkalmazó országokban egységes a kivetett személyi jövedelemadó, a kereset mértékétől függetlenül.
A PwC Worldwide Tax Summaries adatbázisa szerint összeállított lista alapján Ausztria rendelkezik az Európai Unióban a legmagasabb, 55 százalékos személyi jövedelemadóval. Számos olyan uniós tagállam van, amelyben a legalacsonyabb keresettel rendelkezők mentesülnek az adóalapot terhelő adók alól.
Ez a szabályozás fokozhatja az adócsalást, ugyanis az adóelkerülés érdekében a vállalatok gyakran minimálbérhez közeli jövedelemmel jelentik be a foglalkoztatottaikat.
Így a legalacsonyabb jövedelműek adómentessége kontraproduktív módon gazdasági károkat okoz.
Az Európai Unió több tagállamában a jövedelmeket terhelő adó függ a családi állapottól és a gyermekek számától.
Az egykulcsos általános adóztatása a személyi jövedelmeknek számos előnnyel és hátránnyal rendelkezik:
- Az egykulcsos rendszer könnyebbé teszi az adózás menetét
- az adócsalás mértékét is visszaveti
- ösztönözheti a munkavállalót a teljesítményük, a munkáltatókat pedig a kínált bér növelésére
- Az egykulcsos adórendszer versenyképesebbé teszi a gazdaságot.
Azonban az egykulcsos személyi jövedelemadó is rendelkezik hátrányokkal:
- mérsékeltebb a javak jövedelmi viszonyokon alapuló újraelosztása.
- fokozódnak a vagyoni egyenlőtlenségek
- Az egykulcsos jövedelemadó nem teszi lehetővé a jövedelmi egyenlőtlenségek mérséklésén túl az egyéb szociálpolitikai célkitűzések gazdasági ösztönzőkkel való megvalósulását. Ilyen célkitűzés például a gyermekvállalás támogatása vagy a házaspárok segítése.
Ezzel szemben a sávos adózás előnyei és hátrányai jellemzően az egykulcsos módszerrel ellentétes előjelűek.
A hátrányok között érdemes megemlíteni
- a lakossági fogyasztás visszafogását
- nagyobb adminisztratív terhet jelent az adózó és az adóhatóság számára.
- bővül a feketegazdaság, romlik az állami forrásbehajtás hatékonysága.
- Emellett a magasabb képzettségűek elvándorlásához is hozzájárulhat a többkulcsos adórendszer.