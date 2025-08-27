Oeconomus: a gyakorlatban most sem egykulcsos a magyar szja-rendszer

Az Európai Unió 27 tagállama közül csupán négyben alkalmaznak egykulcsos személyi jövedelemadót; hazánk mellett Észtországban, Romániában és Bulgáriában. A világon az egyik első ország Észtország volt, amely élt ezzel az adóztatási rendszerrel. A balti államban 1994 óta van érvényben egyetlen személyi jövedelemadó-kulcs. Európa-szerte számos országban sávosan adóztatva hajtják végre a progresszív adóztatást – írja az adórendszereket bemutató tanulmányában az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány.

Egykulcsos jövedelemadóval az ügyintézés, illetve a bevallás is egyszerűbb, kevesebb az adminisztráció

Fotó: Világgazdaság

Európa-szerte számos országban sávosan adóztatva hajtják végre a progresszív adóztatást. Ennek értelmében a meghatározott sávok közötti jövedelemrészre az adott sávot terhelő adómérték az érvényes. Lehet azonban találni ellenpéldákat, például több nyugat-európai országot, ahol a teljes jövedelemre a sávra meghatározott adómérték érvényes. Ez azonban azt eredményezheti, hogy a magasabb jövedelmi kategóriába tartozó adózók alacsonyabb nettó jövedelemmel rendelkeznek, mint az alacsonyabb jövedelmi kategóriába tartozó társaik, fokozva ezzel az adóelkerülést. Ezzel szemben az egykulcsos adórendszert alkalmazó országokban egységes a kivetett személyi jövedelemadó, a kereset mértékétől függetlenül.

A PwC Worldwide Tax Summaries adatbázisa szerint összeállított lista alapján Ausztria rendelkezik az Európai Unióban a legmagasabb, 55 százalékos személyi jövedelemadóval. Számos olyan uniós tagállam van, amelyben a legalacsonyabb keresettel rendelkezők mentesülnek az adóalapot terhelő adók alól.

Ez a szabályozás fokozhatja az adócsalást, ugyanis az adóelkerülés érdekében a vállalatok gyakran minimálbérhez közeli jövedelemmel jelentik be a foglalkoztatottaikat.

Így a legalacsonyabb jövedelműek adómentessége kontraproduktív módon gazdasági károkat okoz.

Az Európai Unió több tagállamában a jövedelmeket terhelő adó függ a családi állapottól és a gyermekek számától.

Az egykulcsos általános adóztatása a személyi jövedelmeknek számos előnnyel és hátránnyal rendelkezik:

Az egykulcsos rendszer könnyebbé teszi az adózás menetét

az adócsalás mértékét is visszaveti

ösztönözheti a munkavállalót a teljesítményük, a munkáltatókat pedig a kínált bér növelésére

Az egykulcsos adórendszer versenyképesebbé teszi a gazdaságot.

Azonban az egykulcsos személyi jövedelemadó is rendelkezik hátrányokkal:

mérsékeltebb a javak jövedelmi viszonyokon alapuló újraelosztása.

fokozódnak a vagyoni egyenlőtlenségek

Az egykulcsos jövedelemadó nem teszi lehetővé a jövedelmi egyenlőtlenségek mérséklésén túl az egyéb szociálpolitikai célkitűzések gazdasági ösztönzőkkel való megvalósulását. Ilyen célkitűzés például a gyermekvállalás támogatása vagy a házaspárok segítése.

Ezzel szemben a sávos adózás előnyei és hátrányai jellemzően az egykulcsos módszerrel ellentétes előjelűek.

A hátrányok között érdemes megemlíteni