Otthon start program: intenzív verseny lesz a bankok között

– A bankok elsődleges hiteltermékét adja majd az Otthon start program, az ügyfelek pedig komoly lehetőséget kapnak arra, hogy ingatlant szerezzenek, első lakást vásároljanak – mondta a szeptember elsején induló hitelprogramról Pásztor Szabolcs közgazdász, a Nemzeti Közszolgálat Egyetem docense a Kossuth rádió Vasárnapi újság című műsorában. Kitért a Tisza Párt progresszív adózásról szóló elképzeléseire is, előnyösebbnek nevezve a jelenlegi egykulcsos szja-t.

Pásztor Szabolcs kifejtette: a korábbi lakáspolitikai intézkedésekkel szemben az Otthon starthoz nem kell, hogy valaki házas legyen vagy gyermeke legyen;

a program univerzális, hiszen akinek nincs többségi tulajdona, élhet ezzel a kölcsönlehetőséggel; emellett hosszú időn át kiszámítható a kamat, ami fix 3 százalék.

– A maximálisan elérhető hitel 50 millió forint, Magyarországon az átlagosan felvett lakáshitel 25-30 millió forint, tehát bőségesen van mozgástér a lakás vásárlására – fogalmazott. A közgazdász szerint intenzív verseny lesz a bankok között, lesznek olyan kereskedelmi bankok, amelyek 3 százalék alá is mennek.

Hangsúlyozta, érdemes részletesen megnézni az ajánlatokat, feltételeket, szükség lesz pénzügyi tudatosságra, tervezésre, összehasonlításra. At MTI szerint kitért arra is: vannak, akik „térdelőrajtban állnak”, és már hétfőn megteszik az első lépéseket, míg mások kivárnak.

Újdonságnak nevezte, hogy a kormányzat támogatja azokat a most induló projekteket, amelyek megfelelnek az Otthon start programnak, ezek nemzetgazdasági kiemelt státust kapnak, gyorsabb lesz az engedélyezés, így hamarabb bővül a kínálat.

Pásztor Szabolcs szerint az, hogy

lakásnál 100 millió,

családi háznál 150 millió forint az értékkorlát,

valamint másfél millió forint lehet a legmagasabb négyzetméterár, jól tudja majd minimalizálni az áremelkedés nagyságát.

Szó volt a műsorban arról is, hogy a Tisza Párt többsávos, progresszív adórendszer bevezetésére készül. Pásztor Szabolcs azt mondta, egy közgazdász mindig érdeklődéssel követi az adórendszer átalakulását, vagy az arra vonatkozó javaslatokat, a személyi jövedelemadó (szja) pedig különösen fontos kategória a háztartások szempontjából.