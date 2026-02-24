Rendkívüli

Szijjártó Péter: Az ukránok bevallották, hogy politikai okok miatt blokkolják a kőolajszállítást + videó

tőkepiacMOLbennfentes kereskedelem

Bennfentes kereskedelem gyanúja a Mol körül: vizsgálatot indított az MNB a részvényügyletek miatt

Az vizsgálat jelenleg is folyik.

Munkatársunktól
2026. 02. 24. 15:12
Fotó: Soós Lajos Forrás: MTI Fotószerkesztõség
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Bennfentes kereskedelem gyanúja miatt indított vizsgálatot a Magyar Nemzeti Bank egy jelentős hazai tőzsdei kibocsátóhoz köthető részvénytranzakciók ügyében, ami újabb kérdéseket vet fel a piaci szereplők időzítésével és információkezelésével kapcsolatban – számolt be Reuters. Keddi értesüléseik szerint 

a Magyar Nemzeti Bank vizsgálatot indított a Mol egyes részvénytranzakciói ügyében, hogy megállapítsa, történt-e tiltott bennfentes kereskedelem. 

A jegybank a Mol-papírokkal kapcsolatos ügyleteket ellenőrzi, miután bennfentes kereskedelem gyanúja miatt bejelentés érkezett a felügyelethez. Az eljárás jelenleg is folyamatban van, ezért a hatóság további részleteket nem közölt. A Mol egyelőre nem reagált a Reuters megkeresésére.

Az MNB közlése szerint egy, bennfentes kereskedelem gyanújára hivatkozó bejelentés alapján azt vizsgálják, hogy sérültek-e a tiltott bennfentes kereskedelemre vonatkozó előírások bizonyos, a kibocsátóhoz köthető tőkepiaci tranzakciók esetében. A jegybank nem árulta el, ki tette a bejelentést.

A 24.hu korábbi értesülése szerint a TEBÉSZ, a kisbefektetők érdekvédelmi szervezete fordult a tőkepiaci felügyeletet ellátó jegybankhoz. A portál információi szerint a beadvány a Mol vezetőinek közelmúltbeli részvényeladásaihoz kapcsolódik, amelyekre azt követően került sor, hogy január 27-én leállt a Magyarországra irányuló kőolajszállítás a Barátság vezetéken. A TEBÉSZ nem válaszolt a Reuters kérdéseire.

A Mol február 16-án közölte, hogy az Energiaügyi Minisztériumhoz fordult a stratégiai kőolajtartalékok felszabadítása érdekében, miután január 27. óta szünetel a Barátság vezetéken érkező szállítás. Az ukrán külügyminisztérium február 12-én jelentette be, hogy az Ukrajnán áthaladó Barátság vezetéken az orosz olajtranzit január 27. óta szünetel egy orosz támadás következtében – írja a hírügynökség. 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Magyar Nemzet
idezojelekgazdaság

EBRD: régiós élmezőnybe kerül a magyar gazdaság

Magyar Nemzet avatarja

Hazánkkal ellentétben nem sok jót vár Románia teljesítményétől a bank előrejelzése.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.