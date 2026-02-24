Bennfentes kereskedelem gyanúja a Mol körül: vizsgálatot indított az MNB a részvényügyletek miatt

Bennfentes kereskedelem gyanúja miatt indított vizsgálatot a Magyar Nemzeti Bank egy jelentős hazai tőzsdei kibocsátóhoz köthető részvénytranzakciók ügyében, ami újabb kérdéseket vet fel a piaci szereplők időzítésével és információkezelésével kapcsolatban – számolt be Reuters. Keddi értesüléseik szerint

a Magyar Nemzeti Bank vizsgálatot indított a Mol egyes részvénytranzakciói ügyében, hogy megállapítsa, történt-e tiltott bennfentes kereskedelem.

A jegybank a Mol-papírokkal kapcsolatos ügyleteket ellenőrzi, miután bennfentes kereskedelem gyanúja miatt bejelentés érkezett a felügyelethez. Az eljárás jelenleg is folyamatban van, ezért a hatóság további részleteket nem közölt. A Mol egyelőre nem reagált a Reuters megkeresésére.

Az MNB közlése szerint egy, bennfentes kereskedelem gyanújára hivatkozó bejelentés alapján azt vizsgálják, hogy sérültek-e a tiltott bennfentes kereskedelemre vonatkozó előírások bizonyos, a kibocsátóhoz köthető tőkepiaci tranzakciók esetében. A jegybank nem árulta el, ki tette a bejelentést.

A 24.hu korábbi értesülése szerint a TEBÉSZ, a kisbefektetők érdekvédelmi szervezete fordult a tőkepiaci felügyeletet ellátó jegybankhoz. A portál információi szerint a beadvány a Mol vezetőinek közelmúltbeli részvényeladásaihoz kapcsolódik, amelyekre azt követően került sor, hogy január 27-én leállt a Magyarországra irányuló kőolajszállítás a Barátság vezetéken. A TEBÉSZ nem válaszolt a Reuters kérdéseire.

A Mol február 16-án közölte, hogy az Energiaügyi Minisztériumhoz fordult a stratégiai kőolajtartalékok felszabadítása érdekében, miután január 27. óta szünetel a Barátság vezetéken érkező szállítás. Az ukrán külügyminisztérium február 12-én jelentette be, hogy az Ukrajnán áthaladó Barátság vezetéken az orosz olajtranzit január 27. óta szünetel egy orosz támadás következtében – írja a hírügynökség.