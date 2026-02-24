Bennfentes kereskedelem: Reagált a jegybank vizsgálatára a Mol

Mint lapunk is megírta, a jegybank vizsgálatot indított a Mol részvényeivel kapcsolatos tranzakciók ügyében. A felügyelet azt ellenőrzi, hogy a Barátság kőolajvezeték január végi leállását követő részvényeladások megfeleltek-e a tőkepiaci szabályoknak, történhetett-e bennfentes kereskedelem. A Mol Nyrt. reagált a mai napon megjelent sajtóértesülésekre.

A Mol elutasítja a bennfentes kereskedelem gyanúját / Fotó: Magyar Nemzet

A Mol közleményében azt írja:

a vállalat tőzsdei kommunikációja minden esetben megfelel a hatályos jogszabályoknak. A társaság sajtóközleményben és tőzsdei közleményben is tájékoztatást adott arról, hogy a Barátság-kőolajvezeték leállása miatt kezdeményezte a stratégiai készletek felszabadítását, abban az időpontban, amikor a helyzet üzleti hatása egyértelművé vált.

Ez pedig akkor következett be, amikor az Ukrajnából érkezett hivatalos tájékoztatás nyomán világosság vált, hogy a vezeték visszaindítása bizonytalan és hogy a Mol saját tulajdonú operatív készlete előbb-utóbb el fog fogyni. A vállalat ezért kezdeményezte a stratégiai készlet felszabadítását, hogy a finomítók működése folyamatos maradjon – írják.

A Barátság kőolajvezeték az elmúlt években számos esetben – több mint 20 alkalommal – állt le műszaki, karbantartási vagy egyéb a nem normális üzletmenethez kapcsolódó okból. A mostanihoz hasonló, a háborús cselekményekhez kapcsolódó váratlan leállás is többször megtörtént már, és az újraindulás is minden esetben bekövetkezett azelőtt, hogy a Mol saját készletei kimerültek volna.

Így ezek az átmeneti szállítási fennakadások nem jelentettek hatást a Mol üzleti működésére. Fontos hangsúlyozni ugyanakkor, hogy a Barátság-vezeték Magyarországon kívül szakasza nem a Mol tulajdonában vagy üzemeltetésében álló infrastruktúra, hanem harmadik felek által működtetett rendszer.

A Mol tagadja, hogy bennfentes kereskedelem történt volna

A vezetéken bekövetkezett rongálódás önmagában nem a Mol üzleti eseménye, annak kezelése elsődlegesen az ukrán fél felelősségi körébe tartozik. Az Ukrajnából érkező hivatalos tájékoztatásig a Molnak nem volt tudomása arról, hogy a leállás nem egy átmeneti üzemszünet.

A Mol tisztségviselői részvényügyleteiket a jogszabályoknak megfelelően hajtották végre és azok közzététele megvalósult a jogszabályokban előírt csatornákon keresztül.

„A Mol, a hazai tőzsde régóta meghatározó vállalatként mindig, mindenben betartotta a vonatkozó jogszabályokat. Elkötelezett a tőkepiaci átláthatóság mellett és mindenben áll az MNB rendelkezésére” – áll a közleményben.