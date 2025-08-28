Nem kell drasztikus áremelkedéstől tartani, egyes lakások még olcsóbbak is lehetnek az Otthon start miatt

Maga a programot szabályozó kormányrendelet tartalmaz olyan fékeket, ami megakadályozza azt, hogy az Otthon start program keretében megvásárolt lakások árai az egekbe szökjenek. Fékezi az árakat, hogy a négyzetméterár nem haladhatja meg a 1,5 millió forintot, illetve a megvásárolt lakóingatlan értéke lakás esetében a 100, családi ház esetében a 150 millió forintot. Kizárja a spekulánsokat, hogy az Otthon start hitellel megvásárolt lakóingatlanokra az állam öt évre elidegenítési és terhelési tilalmat jegyez be. Nyílt végű program, a jogszabály nem tartalmaz előre meghatározott időpontot, amikor az befejeződik, azaz nem okoz egyszeri keresleti kiugrást a lakáspiacon.

Bizonyos lakásoknál még árcsökkenést is hozhat az Otthon start program Fotó: Szabad Föld/Kállai Márton

A kormány a kínálati oldal növekedését is támogatja azzal, hogy a legalább 250 lakásos beruházások, ahol a lakások minimum 70 százaléka megfelel a 3 százalékos hitelprogram feltételeinek, egyszerűsített és gyorsított eljárásban kaphatnak építési engedélyt. Szakértők szerint ezzel évi 10 ezerrel több új lakás jelenhet meg a piacon az elkövetkező öt évben. Ekkora beruházásokat pedig éppen Budapest és a dinamikusan fejlődő vidéki nagyvárosok bírnak el, ahol a jelentős kínálatbővülés fékezni fogja az áremelkedést – derül ki abból az elemzésből, amelyet az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány készített az Economx számára.

A kínálati oldalt vizsgálva a használtlakás-piac sem hagyható figyelmen kívül. A legfrissebb adatok szerint a használt lakások piacán több mint 100 ezer ingatlan közül válogathatnak az érdeklődők. Az Ingatlan.com legfrissebb adatai szerint a budapesti kínálatban a használt lakások 40, a házak 46 százaléka felel meg a támogatott hitel feltételeinek, országos szinten pedig négyből három ingatlan jöhet szóba. Vidéken a használt családi házak 86 százaléka megfelel a kritériumoknak, ami azért fontos, mert a magyarok érezhetően előnyben részesítik a családi házat, a lakosok mindössze egynegyede él többlakásos házban.

Az sem hagyható figyelmen kívül, hogy 2015 óta a hazai lakhatási körülmények sokat javultak. Az egy főre jutó szobák száma egyről 1,6-re nőtt, míg 2010-ben a magyarok 47 százaléka élt túlzsúfolt lakásban, 2024-ben már jóval az EU-s 17 százalékos átlag alatt volt ez a mutató. Azonban nemcsak nagyobb lakásokban élünk, hanem a lakások komfortfokozata is javult.