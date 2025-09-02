A lengyeleknél Franciaország példakép

A globális klímavédelmi, ellátásbiztonsági és versenyképességi célok elérése érdekében az atomerőművek és döntően a nap- és szélerőművek szerepe egyre inkább felértékelődik, miközben egyre több ország jelenti be, hogy záros határidőn belül bezárja a szénerőműveit.

Ebbe a trendbe illeszkedik Lengyelország energiapolitikája is

– mondta lapunknak Hárfás Zsolt mérnök, atomenergetikai szakértő annak kapcsán, hogy a lengyel kormány és a lengyel államfő között vita támadt, amelynek tárgya a szélerőművek térnyerése, valamint az energiaárak lehetséges emelkedése a zöldítés következtében. A bőséges hazai szénforrások ellenére az Európai Unió szigorú klímapolitikai célkitűzései miatt Lengyelország a széntől távolodva kénytelen diverzifikálni a villamosenergia-termelését.

Francia atomerőmű. Fotó: AFP/Lou Benoist

Másfelől a lengyelek július végén frissített nemzeti energia- és klímaterve értelmében a szén részesedése a jelentősen növekvő igények mellett 2030-ig a villamosenergia-termelésben számottevően csökken, 2035-ig pedig a jelenlegi tervek szerint teljesen beszüntetik a szénerőművek általi hő- és villamosenergia-termelést, miközben eddigre a megújulók részaránya már az ötven százalékot is meghaladhatja. A megújuló energiaforrások fejlesztésével párhuzamosan Lengyelország is be kíván lépni az atomenergiát alkalmazó országok közé – emelte ki Hárfás Zsolt.

A földgázra a lengyelek áthidaló megoldásként tekintenek, ez az erőműtípus egyébként a megújulók által termelt energia kiszabályozásában is szerepet játszik.

Jelenleg a lengyel villamosenergia-mixben a szén hatvanszázalékos részarányt képvisel, miközben a nap- és szélerőművek részaránya a hatalmas beépített kapacitások és támogatások eredményeként már 29 százalékra növekedett. Hárfás Zsolt felidézte: 2022-ben, politikai alapon az amerikai, de valójában kanadai tulajdonban lévő Westinghouse céget bízta meg az ország első, három AP1000 reaktorokkal működő atomerőművének megépítésére. Ekkor még 2033 szerepelt az első egység elindításának céldátumaként, ám azzal, hogy az építkezés megkezdése két évet (2028-ra) csúszik, a teljes befejezés 2040 körülre várató. A projekt teljes beruházási költsége a becslések szerint körülbelül 45 milliárd euró. Emellett egy újabb telephelyen egy dél-koreai cég további APR–1400 típusú egységeket kíván építeni – sorolta Hárfás Zsolt.