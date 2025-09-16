Rendkívüli

Meghalt Robert Redford + galéria

tejiparértékesítésveszteségAlföldi Tej Kft.

Az állam megtiltotta, nem kerül külföldi kézbe a magyar tejipari cég

A magyar családok élelmiszer-ellátásának biztonsága érdekében a nemzetgazdasági miniszter megtiltotta a magyar tulajdonú tejipari vállalat, az Alföldi Tej Kft. külföldi befektetőknek történő értékesítését. A stratégiai jelentőségű tejágazat ma több mint 15 ezer embernek ad munkát, az Alföldi Tej Kft. jelenleg a hazai nyerstej-felvásárlás közel 20 százalékát adja.

Magyar Nemzet
2025. 09. 16. 13:28
Fotó: Lang Róbert
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A nemzetgazdasági miniszter megtiltotta a magyar tulajdonú tejipari vállalat külföldi befektető általi felvásárlását. Ennek oka, hogy a magyar családok élelmiszer-ellátásának biztonsága elsődleges, amelyre az ügylet jelentős kockázatot jelentett volna – tájékoztatott a Nemzetgazdasági minisztérium, az Alföld Tej Kft. tervezett külföldi felvásárlásával kapcsolatban. Hozzátették: a stratégiai jelentőségű tejágazat ma több mint 15 ezer embernek ad munkát. 

mezőgazdaság, tejipar, tej, tehén, tehenészet, állat, Alföldi Tej
Az Alföldi Tej a hazai nyerstej-felvásárlás közel 20 százalékát adja. Fotó: Kurucz Árpád

Az Alföldi Tej nem eladó

A minisztérium közleményében azt írta: a kormány célja az élelmiszeripar megújítása és fejlesztése, a szuverenitás megőrzése és tovább erősítése, valamint a magyar lakosság teljes körű ellátása jó minőségű és megfizethető élelmiszerekkel

Az előzményről annyit tudni, 2025. június 5-én érkezett hivatalos bejelentés a Nemzetgazdasági Minisztériumhoz, amely szerint egy külföldi tulajdonú vállalatcsoport meg kívánja vásárolni a magyar tulajdonban lévő Alföldi Tej Kft. százszázalékos üzletrészét. 

A Nemzetgazdasági Minisztérium az Agrárminisztérium bevonásával megvizsgálta az adásvételi szerződés tartalmát, és a tranzakció megtiltása mellett döntött annak alapján, hogy az ügylethez kapcsolódó tulajdonszerzés esetében fennáll Magyarország államérdeke veszélyeztetésének a lehetősége. 

A kockázat felmerülésével az Agrárminisztérium és a Tej Terméktanács tagjai is egyetértenek.

A hazai tejfelvásárlás ötödét biztosítják

Az Alföldi Tej Kft. jelenleg a hazai nyerstej-felvásárlás közel 20 százalékát adja. A jelentős piaci részarány okán a külföldi tulajdonszerzés a hazai tejtermelésben és felvásárlásban érdemi piaci zavart, valamint magas ellátásbiztonsági kockázatot okozhat – hívta fel a figyelmet a minisztérium. Jelezték: 

a magyar tulajdonban lévő Alföldi Tej Kft. külföldi kézbe kerülése esetén csökken a hazai feldolgozóipar teljesítménye: a nyers tejet exportálnánk és a külföldön előállított tejtermékeket az eddiginél magasabb áron vásárolhatnánk meg, emellett jól ismert és népszerű termékek tűnnének el a hazai boltok polcairól.

A jogügylet megvalósításának megtiltása a lakosság ellátásbiztonsága érdekében történik – hangsúlyozta az NGM, amely arról is beszámolt, hogy a tejipari cég a tiltó döntést követően felajánlotta a tulajdonjog átruházásának lehetőségét a Magyar Állam részére ugyanazon feltételekkel, amelyekkel a külföldi vállalat részére tervezte értékesíteni. A felvásárlást a Magyar Állam jelenleg vizsgálja.

Mit tudni az Alföld Tej Kft.-ről?

Az Alföld Tej Kft., amely tehát a magyar tejfelvásárlás közel 20 százalékát adja, a magyar piacon különleges, szövetkezeti konstrukcióban működik. A tulajdonosok többsége magyar tejtermelő gazdákból áll, jelenleg nagyszámú, összesen 59 tejtermelő szerepel tulajdonosként a cégben. Több mint húsz éve, 2003-ban alapították, akkor 23 tejtermelővel. 

A cégnek 2019-ben 102 tulajdonosa volt, még abban az évben új gyárat indítottak Debrecenben, amellyel beléptek a sajtpiacra is. A nehézségek a 2023-as évben jelentkeztek igazán komolyan, amikor az Alföldi Tej Kft. adózott eredménye 3,2 milliárd forint mínuszra nőtt, amely jelentős pénzügyi nehézségeket jelzett. Bár a veszteség mértéke csökkent, az árbevétel továbbra is csökkent: a belföldi értékesítésből származó nettó árbevétel 2023-ban 77,14 milliárd forint volt, 2024-ben viszont már csak 70,16 milliárd forint lett. Az, hogy a cég értékesítése mellett döntöttek, azt jelzi, nem sikerült megoldaniuk a nehézséget.

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Kisfaludy László
idezojelektanárképzés

A tanártovábbképzés megújulása történelmi lépés

Kisfaludy László avatarja

Közel 25 ezer óvodapedagógus, tanító és tanár jelentkezett az új típusú tartalmi megújító képzésekre.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.