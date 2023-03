Maradnak a magas tejárak

Jelentős drágulás ment végbe az elmúlt egy évben a hazai tejpiacon, a tej mellett a különböző tejtermékek ára is nagyot nőtt. Mindez elsősorban az orosz–ukrán háború hatásainak tudható be, de az aszályos időjárás és az állományfiatalítás is közrejátszott az áremelésekben – írta elemzésében az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány.

A gazdaságkutató emlékeztetett arra, hogy míg a tehéntej felvásárlási átlagára 2010-ben 72 forint volt, 2022-ben már 173 forintos literenkénti áron juthattak hozzá a feldolgozók a nyers tejhez.

A feldolgozott tejtermékeket – túró, joghurt, tejföl – is nagyban érintette az áremelkedés, 2022 őszére az előző év azonos időszakához képest mintegy hetven százalékkal drágultak ezek a termékek.

Az Oeconomus szerint a legnagyobb problémát az jelenti, hogy a növekvő árak mögött a gazdák és a feldolgozóipari egységek megnövekedett költségei állnak, amelyek nem várható, hogy a közeljövőben ismét a korábbi értékekre csökkennek majd.

A hazai tejtermelés ugyanakkor évek óta stabil, országos szinten növekvő eredményeket produkál az ágazat. Az állatállomány szempontjából a legtöbb jószág Hajdú-Bihar és Bács-Kiskun vármegyékben található, valamint a tejgazdasági és feldolgozó üzemek is nagy számban vannak jelen ezekben a régiókban. Emellett Jász-Nagykun-Szolnok és Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyékben is jelentős a tejipari áru gyártása. Az itthon megtermelt nyers tej hetven százalékát három tejipari vállalat, a Sole-Mizo, az Alföldi Tej és a Tolnatej vásárolja és használja fel.

Itthon a legnagyobb mennyiségben tehéntejet állítanak elő és értékesítenek, a juh- és kecsketej az elmúlt évtizedek során jelentősen visszaszorult.

– Az utóbbi években ismét nőtt azoknak a vállalkozó kedvűeknek a száma, akik vidéki újrakezdés során döntenek az állattartás mellett, esetükben megfigyelhető, hogy ilyen típusú tejből készítenek sajtokat, vajat, de akár kozmetikai termékeket is, de ezek mértéke az országos arányhoz képest csekély – mutatott rá elemzésében a gazdaságkutató alapítvány.

Elemzésük szerint a termelés mellett a belföldi fogyasztás is évről évre bővül. A hazai fogyasztás élénkítése céljából rendszeresek a magyar tej- és tejterméket népszerűsítő kampányok, amelyek a magyar termékválasztás mellett, az egészséges életmód részeként mutatják be a tejalapú élelmiszereket. Ennek köszönhetően sikerült a hazai tejfogyasztást 2018 óta tovább bővíteni.

Az exportban is egyre jobb eredményeket ér el a magyar tejipar. A külföldön értékesített termékek között nagy hangsúlyt kapnak a sajtok és a tej, de 2017 óta egyre több túró, kefir és joghurt kerül a külpiacokra.

Az orosz–ukrán háború az exportban is átrendeződést hozott: kivitelben elfogadott szankciók megszüntették az Oroszországba exportálható sajt és vaj mennyiségét. A legfontosabb partnereink jelentős része egyébként európai ország: sajtot Olaszországba, Romániába, Szlovákiába, Franciaországba szállítunk, de megjelennek magyar termékek a libanoni, szaúd-arábiai és jordániai piacokon is. Tej főként Romániába, Olaszországba és Horvátországba kerül.

