Rendkívüli

Hamarosan interjút ad Orbán Viktor, kövesse nálunk élőben!

átlagkeresetmunkavállalóbérnövekedés

Látványos bérnövekedés az elmúlt 15 évben

Az elmúlt évtized egyik leglátványosabb gazdasági folyamata a bérek gyorsuló növekedése volt Magyarországon. 2012-ben a nettó átlagkereset 125 ezer forint volt egy teljes munkaidőben dolgozó alkalmazottnál. 2025 első félévére ez a szám csaknem négyszeresére nőtt.

Magyar Nemzet
2025. 09. 19. 5:35
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Nem meglepő módon minden évben Budapesten találjuk a legmagasabb átlag nettó bért, ez 2012-ben 182 ezer forint volt, 2025-re pedig 575 ezer forint fölé emelkedett. Ugyanakkor érdemes megjegyezni, hogy a vizsgált időszakban itt növekedtek a legkisebb mértékben az átlagkeresetek a kiinduló évhez képest, ez 194 százalékot jelentett. Az országos növekedés azonban három és félszeres volt. Egyik szám sem mondható csekélynek, még ha elég nagy is az eltérés a kettő között. Persze azt sem szabad elfelejteni, hogy Budapest az uniós átlaghoz képest is erős számokat produkált már korábban is.

20250130 KaposvárA Fino-Food Kft. lett 2025-ben az év munkáltatója Kaposváron, a díjat vette át a vállalat vezetése és a dolgozók.  Újjáélesztették a kaposvári tejipart, és részei a város közéletének. Átlagkereset Fotó: Lang Róbert lrSomogyi Hírlap
Az átlagkereset a keleti országrészben is folyamatosan emelkedik / Fotó: Lang Róbert

Nyugaton még mindig magasabb az átlagkereset

A KSH 2025. I. féléves adatai szerint a vármegyék közül Győr-Moson-Sopron áll az élen 500 901 forintos átlaggal, ami – akárcsak a fővárosban ‒ jelentősen meghaladja az országos átlagot. A nyugati ipari központok – Fejér, Komárom-Esztergom, Vas – szintén erős pozíciót őriznek, amit az autóipar, a feldolgozóipar és a nem lankadó külföldi beruházási kedv hajt.

Bár a keleti és nyugati vármegyék között továbbra is mérhető különbség van, az ország minden térségében látványos bérnövekedés zajlott. A nyugati vármegyék átlagosan magasabb szintet értek el, de a bérek a keleti országrészben is folyamatosan emelkednek: a 2012-es 113 ezres átlagkeresetek 2024-re 368 ezer forintra, 2025 első félévére pedig tovább nőttek.

A munkaerőhiány felfelé hajtja a fizetéseket

A nyugati vármegyék nettó átlagkeresete 2012 és 2025 között kifejezetten dinamikus növekedést mutatott, 2024-ben átlépve a 411 ezer forintos szintet. Ez az előny 2012-ben még 15–20 ezer forint volt az országos átlaghoz képest, 2024-re pedig meghaladta a harmincezer forintot. A keleti térség szintén hatalmas fejlődésen ment keresztül, ám az olló abszolút értékben tovább nyílt: 2012-ben 13 ezer, 2024-re már 47 ezer forinttal maradt el a nyugati átlagtól. A magyar bérek földrajzi megoszlása továbbra is kettős: a nyugati ipari központok vezetik a növekedést, míg az északi és keleti vármegyékben még mindig érezhető az elmaradás. Ugyanakkor a különbségek mérséklődnek: a keleti régiókban egyre több a beruházás, és a munkaerőhiány is felfelé hajtja a fizetéseket.

Az elemzések azt mutatják, hogy bár lassul a keresetnövekedés, a dinamika megmarad és bőven az árak növekedése felett nőnek majd a fizetések jövőre is, ami azt jelenti, hogy a bérek vásárlóereje látványosan javul. Ráadásul a két számjegyű minimálbér-növelésről sem tett le a kormányzat, ami szintén javíthatja az e feletti átlagokat is.

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Sümeghi Lóránt
idezojelekfantomkormány

Lejtmenetben Európa fantomkormányai

Sümeghi Lóránt avatarja

Nyugat-Európában a polgárok egyre elégedetlenebbek azokkal a kormányokkal, amelyek semmibe vették a népakaratot.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.