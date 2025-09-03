Rendkívüli

A tavalyi kampányban engedély nélkül nyilatkozó EP-képviselőjelölt a Tisza etyeki baklövésének egyik főszereplője

Erős lehet a balatoni utószezon – bor és fagyi lehet a sláger

Ősszel is érdemes lesz visszatérni a magyar tengerhez, amely egész évben tartalmas élményeket kínál. A Balatonnál a bor és a szüret mellett, ősszel továbbra is a fagyi lesz a sláger. A vendéglátókat illetően egyre erősödik a digitális jelenlét szerepe, ma már a mesterséges intelligencia keres szállást a vendégeknek. Aki figyelmen kívül hagyja ezt, erős versenyhátrányba kerülhet – vélik a szakemberek.

Gazsó Rita
2025. 09. 03. 5:47
A Balatonon hullámzóan indult a főszezon, ám augusztus végére minden visszatalált a régi ritmusába: megteltek a strandok, zsúfolttá váltak a szálláshelyek, és fesztiválok sora várta a látogatókat, amelyekből jutott bőven az utolsó nyári hétvégére is —  állapította meg Fekete Tamás, a Balatoni Turizmus Szövetség elnöke.

Csopak Balaton hőség
Hagyományosan a nyár a főszezon a Balatonnál, de sok szolgáltató télen is nyitva tart. Fotó: Veszprém Megyei Napló/Nagy Lajos

A Balaton ősszel is hívogató 

Fekete Tamás szerint a hullámzó nyár eleji forgalom annak volt köszönhető, hogy a magyar tengerhez érkező vendégek érezhetően érzékenyek az időjárásra: hiszen a többség a fürdés és a vízparti élmények miatt látogat ide nyáron.

A következő hónapokban, akkor is érdemes lesz visszatérni a Balatonra, ha nem is lesz akkora a vendégforgalom, mint a nyári csúcsidőszakban

– véli az elnök, aki szerint a négy évszakos Balaton-koncepció egyre inkább beérik: ősszel például  a vendégek inkább az aktív- és gasztroturizmusra koncentrálnak, és a hétvégék kerülnek a fókuszba. 

Bor, szüret és fagyi

Fekete Tamás jelezte, hogy a tó körül több mint 1500 szolgáltató egész évben nyitva tart, és a BalatonBike365 rendszer közel ezer kilométer kerékpárúttal és modern szolgáltatásokkal kiemelt szerepet játszik abban, hogy Balaton valóban egész évben tartalmas élményeket kínáljon.

A Balatoni Turizmus Szövetség elnöke szerint a bor és a szüret mellett, ősszel továbbra is a fagyi lesz a sláger a Balatonon, hiszen számos díjnyertes cukrászda is nyitva tart majd a következő hónapokban, amelyek közül több az idei Balaton Fagyija választáson is indult. A kampány hatására már májusban is sok, egy napra érkező kulináris turista érkezett a Balatonra. A szövetség vezetője szerint ez a tendencia várhatólag ősszel is folytatódhat majd.

Ezzel hasíthatnának még jobban a balatoni szolgáltatók

A jövőben egyre fontosabbá válik a digitális jelenlét, előtérbe kerülnek a mesterségesintelligencia-alapú keresések, amelyre kiemelten érdemes figyelniük a szolgáltatóknak. Ennek megfelelően érdemes a digitális jelenlétüket átalakítani – véli Fekete Tamás, aki szerint ezen a téren vannak még hiányosságok.

Aki kimarad a fejlesztésekből, az nem lemarad, hanem kiesik a digitális térből, mert a mesterségesintelligencia-alapú ajánlások már csak azokat a szolgáltatókat kezelik prioritásként, akik megfelelő minősítéssel, visszaigazolással rendelkeznek

– mondja az elnök, aki szerint ma már nem elég két-három évente frissíteni a digitális tartalmakat. A jövőben egyre komolyabb szerepet tölt majd be a vendégértékelés, hiszen már ma is sokan ez alapján választanak szállást. 

Kiemelten fontosnak nevezte 

  • a Google céges profil létrehozását, 
  • árak feltüntetését, folyamatos frissítését, 
  • a vendégértékelések, megkeresések gyors kezelését, 
  • fotók, gömbpanorámaképek feltöltését, 

hiszen az MI keresője is ezeket használja. Szerinte a jelenlegi szolgáltatók nagy része nem felel meg ezeknek a kritériumoknak, márpedig enélkül egyre nehezebb lesz jelen lenni a piacon.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

