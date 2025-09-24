Bérlakás vagy saját tulajdon? – Mutatjuk, melyik éri meg jobban

Bérlakás vagy saját tulajdon? Melyik éri meg? Ez a különbség nem pusztán történelmi hagyományokon alapul, hanem mélyreható gazdasági és társadalmi megfontolásokat tükröz. Az Oeconomus számításai azt igazolják, hogy az Otthon start program nagyságrendekkel hatékonyabb megoldás a lakhatási kihívások megoldására, mint amennyi ugyanakkora költségvetési ráfordításból a bérlakások jelentette lehetőség lehetne.

A bérlakásban élők nem halmoznak fel vagyont, nincs mit örökíteniük (Forrás: Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány)

Bérlakás helyett tulajdon

A magyar lakáspolitika hagyományosan a saját tulajdonszerzést támogatja, amit az Otthon start program is képvisel. Magyarországon a lakosság 90,5 százaléka él saját ingatlanban, ami az egyik legmagasabb arány Európában, és eltér a nyugat-európai bérlakásdomináns modellektől. A magyar fiatalok körében kimagasló a tulajdonszerzési preferencia, a Szent István Intézet legfrissebb kutatásában a megkérdezett 18–39 évesek 71 százaléka szerint az államnak elsősorban a lakásvásárlást kell segítenie.

Ezzel szemben olyan országokban, mint Németország (47,2 százalék saját tulajdon), vagy Ausztria (55 százalék saját tulajdon), a második világháború utáni újjáépítési programok részeként az államilag támogatott bérlakásépítéseket részesítették előnyben, ami a mai napig meghatározza a lakáspiac szerkezetét. Bár ezek a modellek kiterjedt bérlővédelmet és szociális megoldásokat nyújtanak, hosszú távon vagyonkoncentrációt, mobilitási csapdákat és társadalmi feszültségeket is eredményeznek.

Ablakon kidobott pénz a bérletidíj

Magyarországon és a posztszocialista közép- és kelet-európai országokban az eltérő történelmi fejlődési pálya és a kulturális sajátosságok miatt a bérlők „ablakon kidobott” pénznek gondolják a bérleti díjat, inkább hajlandóak törlesztő részletet fizetni, és saját lakástulajdonra törekszenek. Ezt segíti elő az is, hogy idehaza a tulajdonszerzés jogi szabályozása nemzetközi összehasonlításban is élenjáró (tulajdoni lap két-három kattintással lehívható), ellenben a lakásbérlési piaci szabályozása kiforratlanabb. Németországban és Ausztriában pont fordítva van, ott a lakásbérlési piac szabályozása a lényegesen fejlettebb.