Bezzegország: elszalad az infláció Romániában

Romániában az Európai Unió legmagasabb költségvetési hiányát rodukálják, emiatt június óta megszorítások zajlanak. Csütörtökön nagyon magas inflációs adatok érkeztek, pénteken pedig kiderült, hogy ezekhez milyen bérnövekedés párosul – írta a Világgazdaság.

Az infláció augusztusban 9,9 százalék volt szeptemberben pedig szinte biztosan 10 százalék fölé kúszik a mutató. Ehhez képet a román nettó átlagbérek 5,2 százalékkal nőttek az előző év azonos hónapjához képest. Ez – mivel júliusban még csak 7,8 százalék volt az infláció – a román statisztikai hivatal számítása szerint azt jelenti, hogy a bérek reálértéke, azaz a vásárlóérték 2,4 százalékkal csappant meg egy év alatt.

Augusztusban – már látható, hogy a mínusz megközelíti majd az 5 százalékot, szeptemberben pedig talán el is éri.

Románia egyébként tényleg a meglepetések országa, ugyanis ezen adatok a fogyasztás csökkenését szokták okozni szinte minden országban. Itt viszont nem, a kiskereskedelmi adatok nőttek. Korábban közölték: júliusban a kiskereskedelmi forgalom 4,5 százalékkal növekedett éves alapon. Ez a lendület amúgy még augusztusban is megmaradhat, de nagy kérdés, hogy ősszel merre felé fordul a trend.

Az egészséges állapot az lenne, ha a lakosság a megtakarítás irányába indulna, de az elemzők szerint inkább az év végi kiköltekezés látszódik az adatokból.

Vagyis jövő év elejétől nagyon komoly visszaesésre lehet számítani, ami nagyon erősen megviselheti az ország gazdaságát.