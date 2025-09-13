RomániábanBezzegországhiány

Bezzegország: elszalad az infláció Romániában

Megszorítások, reálbércsökkenés, magas infláció és várható fogyasztáscsökkenés – ez bontakozik ki Romániában.

Magyar Nemzet
2025. 09. 13. 9:26
Bukarest, Románia fővárosa (Fotó: Pixabay)
Bukarest, Románia fővárosa (Fotó: Pixabay)
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Romániában az Európai Unió legmagasabb költségvetési hiányát rodukálják, emiatt június óta megszorítások zajlanak. Csütörtökön nagyon magas inflációs adatok érkeztek, pénteken pedig kiderült, hogy ezekhez milyen bérnövekedés párosul – írta a Világgazdaság.

Az infláció augusztusban 9,9 százalék volt szeptemberben pedig szinte biztosan 10 százalék fölé kúszik a mutató. Ehhez képet a román nettó átlagbérek 5,2 százalékkal nőttek az előző év azonos hónapjához képest. Ez – mivel júliusban még csak 7,8 százalék volt az infláció – a román statisztikai hivatal számítása szerint azt jelenti, hogy a bérek reálértéke, azaz a vásárlóérték 2,4 százalékkal csappant meg egy év alatt. 

Augusztusban – már látható, hogy a mínusz megközelíti majd az 5 százalékot, szeptemberben pedig talán el is éri.

Románia egyébként tényleg a meglepetések országa, ugyanis ezen adatok a fogyasztás csökkenését szokták okozni szinte minden országban. Itt viszont nem, a kiskereskedelmi adatok nőttek. Korábban közölték: júliusban a kiskereskedelmi forgalom 4,5 százalékkal növekedett éves alapon. Ez a lendület amúgy még augusztusban is megmaradhat, de nagy kérdés, hogy ősszel merre felé fordul a trend. 

Az egészséges állapot az lenne, ha a lakosság a megtakarítás irányába indulna, de az elemzők szerint inkább az év végi kiköltekezés látszódik az adatokból. 

Vagyis jövő év elejétől nagyon komoly visszaesésre lehet számítani, ami nagyon erősen megviselheti az ország gazdaságát.

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Botos Katalin
idezojelekforgalmiadó

Ne forgassuk fel az adórendszert!

Botos Katalin avatarja

Ha egy politikai kampányötlet szerint többen kerülnének a magasabb adósávba, az ilyen tervezet nem támogatandó.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.