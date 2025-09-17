Rendkívüli

Teli tárral – egykori helyettese szerint Ruszin-Szendi így jelent meg a Tisza-fórumon

Bagolyra vadászik a versenyhivatal

A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) versenyfelügyeleti eljárást indított a Duolingo Inc. amerikai vállalkozással szemben. A GVH gyanúja szerint a nyelvtanulási szolgáltatásokat nyújtó cég kereskedelmi gyakorlata több okból is tisztességtelen, egyebek között valószínűsíthetően megtéveszti a fogyasztókat az általa kínált nyelvtanulási módszer hatékonyságát illetően, és megalapozatlan piacelsőségi állítást is tesz. Továbbá a Duolingo Inc. vélhetően kéretlen és gyakori direkt marketing üzenetekkel helyez pszichés nyomást a fogyasztókra annak érdekében, hogy a szolgáltatásának az igénybevételére és a fizetős verzióra való áttérésre ösztönözzön, valamint nem megfelelően nyújt tájékoztatást szolgáltatásainak felhasználási feltételeiről, különösen az ingyenes igénybevétel korlátairól.

2025. 09. 17.
A Duolingo Inc. egy, az Amerikai Egyesült Államokban bejegyzett online nyelvtanulási szolgáltatásokat nyújtó cég, mely mind webes felületen, mind mobilapplikáción keresztül elérhető. A Duolingo nyelvtanulási szolgáltatásai globális és hazai szinten is rendkívül népszerűek, Magyarországon megközelítőleg 380 ezren használják napi rendszerességgel. A szolgáltatás kabalája és egyben logója egy Duo nevű bagoly.

Duolingo
Vizsgálatot indított a Duolingo ellen a GVH (Fotó: Unsplash)

Ezek miatt kapott bírságot a Duolingo

A Gazdasági Versenyhivatal észlelte, hogy a vállalkozás:

  • a webes és mobil-applikációs felületeinek használati feltételeire és működésére vonatkozó tájékoztatóit nem tette könnyen, illetve magyar nyelven hozzáférhetővé a magyarországi fogyasztók számára;
  • valószínűsíthetően megalapozatlan piacelsőségi állítást tesz a „Duolingo – A nyelvtanulás legjobb módja a világon” szlogenjével;
  • olyan valószínűsíthetően megtévesztő állításokat alkalmaz az online nyelvtanulási szolgáltatásától várható eredményekről, mint hogy „1 hónapnyi Duolingo-használat után 10 nyelvtanulóból 9 magabiztosan beszéli a nyelvet”;
  • homályos, félreérthető vagy időszerűtlen módon tájékoztatja a fogyasztókat a szolgáltatásának ingyenes igénybevételének korlátairól (például az egy nap elvégezhető leckék számáról);
  • a fogyasztók zavarása révén nem kívánt, direkt marketingüzeneteket küld a szolgáltatása minél gyakoribb és rendszeres használatának, illetve a fizetős verzió igénybevételének ösztönzésére.

A Gazdasági Versenyhivatal gyanúja szerint a Duolingo a fenti gyakorlatokkal megtévesztheti a fogyasztókat, és olyan ügyleti döntésekre késztetheti őket, melyeket egyébként nem hoznának meg.

A versenyfelügyeleti eljárás megindítása nem jelenti annak kimondását, hogy a vállalkozás a jogsértést elkövette. Az eljárás a tények tisztázására és ezen keresztül a feltételezett jogsértés bizonyítására irányul. Az eljárás lefolytatására biztosított időtartam három hónap, amely indokolt esetben két alkalommal, egyenként legfeljebb két hónappal meghosszabbítható. 

A GVH felhívja a figyelmet arra, hogy a versenytörvény szerint az ügyfélnek a tényállás tisztázásához szükséges adatok közlésére való felhívásától az annak teljesítéséig terjedő időtartam az ügyintézési határidőbe nem számít bele.

