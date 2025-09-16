Kirúg ezer embert a patinás európai autógyártó

A Ford autók gyártása 1930-ben kezdődött meg Németországban, és az évszázados vállalat most még drasztikusabb költségcsökkentő intézkedéseket hajt végre, mint korábban bejelentette. Az elektromos járművek iránti gyenge kereslet arra kényszeríti az autógyártót, hogy fokozza a megszorító intézkedéseket – írja az osztrák Der Standard. Az ezerfős leépítésen túl a vállalat bejelentette, hogy januárban a jelenlegi két műszakosról egy műszakos működésre vált.

Egy évvel ezelőtt a vezetőség költségcsökkentési tervet jelentett be, ami hatalmas tiltakozásokhoz és a Ford kölni gyárának történetében először sztrájkhoz vezetett,

és csak a közelmúltban fogadták el a dolgozók vonakodva a tervet.

A 2024-ben bejelentett megtakarítási terv körülbelül 2900 munkahely megszüntetését irányozza elő 2027 végéig.

Ez minden területet érinteni fog, beleértve az adminisztrációt, a fejlesztést és az egyéb üzleti területeket. Az alkalmazottak önkéntesen távoznak, és végkielégítést kapnak.

A most bejelentett megtakarítási tervek eredményeként végül 7600 alkalmazott dolgozna Kölnben, szemben az elmúlt évtized végi körülbelül húszezres foglalkoztatottsággal.

A Ford vezetősége kedden reggel elmagyarázta az intézkedés szükségességét a termelésben dolgozóknak:

Tisztában vagyunk az alkalmazottainkra gyakorolt ​​hatással, és elkötelezettek vagyunk amellett, hogy a lehető legjobb támogatást nyújtsuk az érintetteknek, ennek megfelelően önkéntes felmondási csomagokat fogunk felajánlani dolgozóinknak.

A Ford kölni üzemét elektromos termelésre alakította át, mintegy kétmilliárd eurót fektetve a projektbe. Az amerikaiak azonban késve álltak át az e-mobilitásra, és úgy tűnik, nem tudták utolérni a versenytársaikat.