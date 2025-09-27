Temutájfunkereskedelem

Elfújta a szupertájfun a Temut

Lecsapott a Ragasa (Nando), bosszankodnak a Facebookon a Temu-vásárlók.

Munkatársunktól
2025. 09. 27. 8:38
Fotó: CFOTO
Késve szállít a Temu, erről számoltak be többen az egyes hazai Facebook-csoportokban – írta a Világgazdaság. A képernyőkép-megosztásokból kiderült, hogy nagyon sokan kaptak értesítést a webshoptól, ilyet: 

Vészhelyzet! Fontos értesítés: A csomagja szállítása a Nando tájfun miatt késik.

A hét első felében söpört végig Kínán a Ragasa szupertájfun, ami jelentősen befolyásolta a kereskedelmi útvonalakat. Vélhetően a probléma nemcsak a Temut érinti, a Facebook-kommentelők közül többen is jelenzték, hogy az AliExpress kínai webáruház is hasonló üzenetet küldött. 

Vagyis most elég kockázatos Kínából rendelni árut.

Nem olyan régen számoltunk be róla, hogy a hazai online kereskedelemben kissá átbillent a mérleg, és ma már nagyobb összeget hagynak a vásárlók a külföldi áruházakban, mint a magyarokban. Ebben komoly szerepet játszanak a kínai webáruházak. Ilyen a Temu, az AliExpress és a Shein is. Az elemzők szerint nemcsak a választék és az ár miatt szeretik a hazai vásárlók a kínaiakat, hanem azért is, mert az említett boltok kényesen ügyelnek a precíz kiszállításra és tartják a határidőket. Magyarán jelentősen javítottak a vásárlási élményen.

