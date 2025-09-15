Kamatot vághat a Fed, erre érdemes lesz figyelni

A héten a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) egyetlen adatot közöl: kedden a júliusi kereseti adatokat. Regős Gábor, a Gránit Alapkezelő vezető közgazdásza ennek kapcsán emlékeztetett, a júniusi kereseti adatok kellemes meglepetést okoztak, hiszen a béremelkedés üteme gyorsult, a keresetek átlagosan 9,7 százalékkal haladták meg az egy évvel korábbi szintet. Ez a 4,6 százalékos inflációs figyelembe véve a reálkeresetek 4,8 százalékos átlagos emelkedését jelenti. A bruttó kereset mediánértéke az átlagnál jobban, 10,3 százalékkal emelkedett a hónapban – tette hozzá.

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) e heti adatközlései közül a hétfőn megjelenő júliusi fizetési mérleg adatokat érdemes kiemelni a vezető közgazdász szerint. Júniusban a folyó fizetési mérleg egyenlege a májusihoz hasonló szinten alakult, 67,4 millió eurós deficitet ért el. Bár az előző hónaphoz képest az áruk külkereskedelmében megjelenő deficit 300,5 millió euróról 37,6 millió euróra csökkent, ezt ellensúlyozta az elsődleges jövedelmek korábbinál nagyobb, 509,4 millió euró helyett 1222,9 millió eurós hiánya, ami a portfólióbefektetések nagyobb jövedelemkiáramlásából adódik. Ez lehetett akár valamilyen kötvényből, például állampapírból, akár valamilyen részvényből származó jövedelem – tekintettel arra, hogy az osztalékfizetések jellemzően májusban, illetve júniusban történnek, ezért inkább ez utóbbiról lehet szó.

Kiemelten fontos lesz a Fed kamatdöntő ülése

Az Eurostat a héten kiemelkedően sok adatot közöl majd. Hétfőn a termék-külkereskedelem júliusi adatai és az üres álláshelyek második negyedéves adatai jelennek meg. Júniusban az eurózóna külkereskedelmi többlete alacsonyan alakult: az előző havi 16,5 milliárd euróról hétmilliárd euróra csökkent – az egyenleg egy éve még 20,7 milliárd euró volt. Egy év alatt az export euróban számított értéke 0,4 százalékkal, míg az importé 6,8 százalékkal emelkedett. – Az első negyedévben az eurózónában az üres álláshelyek aránya 2,4 százalék volt. Ez az egy évvel korábbi 2,9, illetve az egy negyedévvel korábbi 2,5 százalékhoz képest is csökkenés, azaz a munkaerőpiac feszessége az eurózónában lanyhul – sorolta Regős Gábor.