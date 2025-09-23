Aki elmulasztja szeptember 30-át, eleshet az szja 1 százalékától

Szeptember 30-án lejár a regisztrációs határidő azoknak a civil szervezeteknek, amelyek 2026-tól igényt tartanak magánszemélyek egyszázalékos szja-felajánlására. Ehhez a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) honlapjáról letölthető 25EGYREG jelű adatlapot kell beadniuk, a határidő jogvesztő – figyelmeztet kedden a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV).

Az adatlapot 2025. szeptember 30-ig elektronikusan kell a NAV-hoz benyújtani, ha a szervezet 2026-tól igényt tart magánszemélyek egyszázalékos felajánlására, és korábban még nem regisztrált.

A regisztráció a civil kedvezményezetté válás feltétele, tehát az adatlap benyújtása nélkül a szervezet nem részesülhet egyszázalékos felajánlásokban.

A regisztráció visszavonásig érvényes, ezért a már regisztrált civil kedvezményezett szervezetnek nem kell újra benyújtania EGYREG-adatlapot. A 2025-ben érvényes regisztrációval rendelkező civil kedvezményezettek listája a NAV honlapján található. A 2025. szeptember 30-i benyújtási határidő jogvesztő, elmulasztásával a regisztráció nem vehető figyelembe, még akkor sem, ha a szervezet igazolást nyújt be vagy méltányossági kérelmet terjeszt elő. Az adatlaphoz mellékelni kell a kitöltési útmutatóban részletezett nyilatkozatokat, okiratokat és igazolást – hangsúlyozta a NAV.