Veszélyes hamisítványok a piacon: fulladásveszélyt jelentenek a hamis Labubu plüssjátékok

A fogyasztóvédelmi hatóságok világszerte riasztást adtak ki a rendkívül népszerű Labubu plüssjátékok hamisított változatai miatt, amelyek komoly fulladásveszélyt jelentenek a kisgyermekeknek. A Consumer Product Safety Commission és a brit Chartered Trading Standards Institute is fellépett a Kínából érkező, nem biztonságos játékok ellen, amelyek egyre nagyobb számban bukkannak fel az online piactereken.

A hamisítók egyből célba vették a Labubu-piacot. Fotó: AFP

Az eredeti Labubu figurák a Pop Mart nevű vállalat termékei, amelyek plüssborítás alatt egy stabil, hajlítható fémvázat rejtenek. Ezzel szemben a hamisított „Lafufu” plüssök borítása alatt egy rendkívül törékeny, merev műanyag váz található, amely könnyen apró, éles darabokra törhet, ha a gyermek rágja vagy nyomkodja a játékot. Ezek a darabok könnyen lenyelhetők, és életveszélyes fulladásos balesetet okozhatnak.

Már több ezer ilyen termék lefoglalását kérték a kikötőkben, és arra szólították fel a fogyasztókat, hogy azonnal hagyják abba a hamis játékok használatát, és kizárólag megbízható forrásból vásároljanak.

Így különböztetheti meg a hamis Labubut az eredetitől

A szülők és a gyűjtők számára kulcsfontosságú, hogy felismerjék a hamisítványokat, mielőtt megvennék azokat. A szakértők a következőkre hívják fel a figyelmet: