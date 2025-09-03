játékiparLabubuhamisítvány

Veszélyes hamisítványok a piacon: fulladásveszélyt jelentenek a hamis Labubu plüssjátékok

A gyerekjátékok piaca tele van hamisítványokkal, amelyek komoly kockázatot jelentenek a legkisebbek számára. Egy friss figyelmeztetés szerint a népszerű Labubu figurák hamisított változatai fulladásveszélyt okozhatnak.

Magyar Nemzet
2025. 09. 03. 15:18
A gyerekjátékok piaca tele van hamisítványokkal, amelyek komoly kockázatot jelentenek a legkisebbek számára Fotó: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A fogyasztóvédelmi hatóságok világszerte riasztást adtak ki a rendkívül népszerű Labubu plüssjátékok hamisított változatai miatt, amelyek komoly fulladásveszélyt jelentenek a kisgyermekeknek. A Consumer Product Safety Commission és a brit Chartered Trading Standards Institute is fellépett a Kínából érkező, nem biztonságos játékok ellen, amelyek egyre nagyobb számban bukkannak fel az online piactereken.

Labubu toys are displayed in a Pop Mart shop in Shanghai on August 29, 2025. (Photo by Hector RETAMAL / AFP) hamis
A hamisítók egyből célba vették a Labubu-piacot. Fotó: AFP

Az eredeti Labubu figurák a Pop Mart nevű vállalat termékei, amelyek plüssborítás alatt egy stabil, hajlítható fémvázat rejtenek. Ezzel szemben a hamisított „Lafufu” plüssök borítása alatt egy rendkívül törékeny, merev műanyag váz található, amely könnyen apró, éles darabokra törhet, ha a gyermek rágja vagy nyomkodja a játékot. Ezek a darabok könnyen lenyelhetők, és életveszélyes fulladásos balesetet okozhatnak.

Már több ezer ilyen termék lefoglalását kérték a kikötőkben, és arra szólították fel a fogyasztókat, hogy azonnal hagyják abba a hamis játékok használatát, és kizárólag megbízható forrásból vásároljanak.

 

Így különböztetheti meg a hamis Labubut az eredetitől

A szülők és a gyűjtők számára kulcsfontosságú, hogy felismerjék a hamisítványokat, mielőtt megvennék azokat. A szakértők a következőkre hívják fel a figyelmet:

  • Gyanúsan alacsony ár: a túlságosan olcsó árak és kedvezmények gyakran arra utalnak, hogy a termék nem eredeti.
  • Pop Mart-matrica és QR-kód: a valódi Labubu játékokon mindig megtalálható egy holografikus Pop Mart-matrica és egy beolvasható QR-kód, amellyel ellenőrizhető a termék eredetisége.
  • Kivitelezés és dizájn: a hamisítványok gyakran túl élénk színűek, és előfordulhat, hogy a karakternek nem megfelelő számú foga van. A valóditól eltérő, olcsóbb anyagok használata is árulkodó jel lehet.
  • Vásárlási hely: mindig megbízható, hivatalos üzletekből vagy a gyártó által jóváhagyott viszonteladóktól érdemes vásárolni, nem pedig gyanús weboldalakról vagy olyan platformokról, mint az Amazon vagy az eBay, ahol nagyszámú hamisítvány jelenik meg.

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekEurópai Bizottság

Bástya elvtársnő

Bayer Zsolt avatarja

Bástya elvtárs dédunokája ma az Európai Bizottság elnöke, és tökéletesen ugyanolyan idióta gazember, mint a nagypapája.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.