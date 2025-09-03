Veszélyes hamisítványok a piacon: fulladásveszélyt jelentenek a hamis Labubu plüssjátékok

A fogyasztóvédelmi hatóságok világszerte riasztást adtak ki a rendkívül népszerű Labubu plüssjátékok hamisított változatai miatt, amelyek komoly fulladásveszélyt jelentenek a kisgyermekeknek. A Consumer Product Safety Commission és a brit Chartered Trading Standards Institute is fellépett a Kínából érkező, nem biztonságos játékok ellen, amelyek egyre nagyobb számban bukkannak fel az online piactereken.
Az eredeti Labubu figurák a Pop Mart nevű vállalat termékei, amelyek plüssborítás alatt egy stabil, hajlítható fémvázat rejtenek. Ezzel szemben a hamisított „Lafufu” plüssök borítása alatt egy rendkívül törékeny, merev műanyag váz található, amely könnyen apró, éles darabokra törhet, ha a gyermek rágja vagy nyomkodja a játékot. Ezek a darabok könnyen lenyelhetők, és életveszélyes fulladásos balesetet okozhatnak.
Már több ezer ilyen termék lefoglalását kérték a kikötőkben, és arra szólították fel a fogyasztókat, hogy azonnal hagyják abba a hamis játékok használatát, és kizárólag megbízható forrásból vásároljanak.
Így különböztetheti meg a hamis Labubut az eredetitől
A szülők és a gyűjtők számára kulcsfontosságú, hogy felismerjék a hamisítványokat, mielőtt megvennék azokat. A szakértők a következőkre hívják fel a figyelmet:
- Gyanúsan alacsony ár: a túlságosan olcsó árak és kedvezmények gyakran arra utalnak, hogy a termék nem eredeti.
- Pop Mart-matrica és QR-kód: a valódi Labubu játékokon mindig megtalálható egy holografikus Pop Mart-matrica és egy beolvasható QR-kód, amellyel ellenőrizhető a termék eredetisége.
- Kivitelezés és dizájn: a hamisítványok gyakran túl élénk színűek, és előfordulhat, hogy a karakternek nem megfelelő számú foga van. A valóditól eltérő, olcsóbb anyagok használata is árulkodó jel lehet.
- Vásárlási hely: mindig megbízható, hivatalos üzletekből vagy a gyártó által jóváhagyott viszonteladóktól érdemes vásárolni, nem pedig gyanús weboldalakról vagy olyan platformokról, mint az Amazon vagy az eBay, ahol nagyszámú hamisítvány jelenik meg.