Orbán Viktor: Most lesz, illetve van haddelhadd, itt súlyos dolgok és súlyos következmények várhatók + videó

Nőtt a kihelyezés, de csökkent a késedelemmel fizetett hitelek aránya

Csökkent az év közepéig számolt tizenkét hónapban a kilencven napnál nagyobb késedelemben lévő lakossági hitelek aránya. A jegybank adatai szerint június végén mindössze 1,1 százalék a késedelemben törlesztett hitelek száma.

Magyar Nemzet
2025. 09. 29. 9:35
Egyre kevesebb a csúszásban lévő adós, miközben kapkodnak a hitelekért a magyarok Forrás: Shutterstock
Érezhető mértékben javult a júniust megelőző egy évben a lakossági hitelportfólió minősége, és az idei év derekán már csak a hitelek 1,1 százaléka volt kilencven napnál nagyobb csúszásban. Elsőre furcsának tűnhet, de ebben részben pont a megugró új kihelyezéseknek van komoly szerepe. Látványosan csökkent az idei év derekáig számolt tizenkét hónapban a kilencven napnál nagyobb késedelemben lévő lakossági hitelek aránya: a Magyar Nemzeti Bank adatai szerint június végén mindössze 1,1 százalékot tett ki, ami érdemi javulás az egy évvel korábbi 1,5 százalékhoz képest.

hitel 20210421 Budapest MFB pont a Takarék bank fiókjában.fotó: Havran Zoltán (HZ)Magyar Nemzet
A személyi hiteleknél bő 40 százalékkal emelkedett az új kihelyezések összege. / Fotó: Illusztráció / Havran Zoltán

Jelentősen csökkent a kilencven napnál régebben lejárt hitelek mennyisége

Gergely Péter, a BiztosDöntés.hu pénzügyi szakértője szerint a portfólió tisztulásához két tényező is hozzájárult. Egyrészt a júniust megelőző egy évben 11,6 százalékkal nőtt a lakossági hitelek állománya – és már csak hajszállal maradt el a 12 ezer milliárd forinttól –, másrészt a kilencven napnál régebben lejárt tartozások mennyisége csaknem 18 százalékkal esett – így már nem egészen 132 milliárd forintot tett csak ki. Mindezek alapján a jóval nagyobbra duzzadó hitelportfólión belül zsugorodott a jelentős csúszásban lévő állomány, ami magyarázza a látványos javulást.

A hitelállomány emelkedése viszont nem csak azért fontos, mert így nagyobb a bázis, amiből ki lehet indulni, hanem azért is, mert az újonnan kihelyezett hiteleket rendszerint jóval pontosabban fizetik az adósok, mint a több éve felvett kölcsönöket. Ennek pedig nem a kezdeti lelkesedés lelohadása az oka a szakértő szerint, hanem az, hogy az idő előrehaladtával egyre nagyobb a valószínűsége annak, hogy az adós olyan élethelyzetbe kerül, ami megnehezíti, netán végképp lehetetlenné teszi a törlesztést.

Ezekben a tendenciákban nem várható változás

Az újonnan kihelyezett hitelekből pedig az év első felében egyáltalán nem mutatkozott hiány, sőt több meghatározó terméknél is új csúcsokat regisztráltak a szerződések összegénél. Így történt ez például a lakáshiteleknél, amelyeknél a 2024, első felére kimutatottnál közel 26 százalékkal többet, 809,4 milliárd forintnyit helyeztek ki a bankok.

A szintén húzóterméknek számító személyi hiteleknél még ennél is gyorsabban, bő negyven százalékkal emelkedett az új kihelyezések összege. Gergely Péter szerint ezekben a tendenciákban pedig nem is várható változás, leginkább ami a lakáshiteleket illeti: szeptemberben ugyanis elindult az Otthon start program, amely révén a piaci kölcsönökénél jóval alacsonyabb, évi legfeljebb három százalékos kamat mellett juthatnak finanszírozáshoz az arra jogosultak. 

Fegyelmezetten törlesztenek a lakáshitelesek

A jegybank adatai szerint egyébként a lakáshiteleknél mutat a legszebben a portfólió: itt június végén már fél százalék alatt járt a kilencven napon túli késedelemben lévő állomány súlya, ami egyébként még az igen kiváló, 2024 júniusi 0,67 százaléknál is 0,2 százalékponttal jobb arány.

Ennél is szebb képet mutat a január óta elérhető munkáshitel: itt a június végi, 

  • 104,6 milliárdos állományból mindössze 
  • 87 millió forintnyi volt három hónapot meghaladó késedelemben, 
    ami az akkor hat hónapos múltra visszatekintő konstrukcióra való tekintettel nem is csoda. Ezzel együtt a kamatmentes, támogatott hitelnél aggasztó jel, hogy a 31 és 90 nap közötti csúszásban lévő állomány már júniusra elérte a 2,7 milliárd forintot, ami a BiztosDöntés.hu szakértője szerint nem feltétlenül biztató a folytatásra nézve. A személyi kölcsönöknél viszont még mindig viszonylag magas, háromszázalékos a három hónapon túl késő hitelek részesedése, igaz, itt is több mint egy százalékpontot sikerült javítani az arányon egy év alatt. A babaváró hitelnél viszont minimálisan ugyan, de nőtt az arány tavaly júniushoz képest: igaz, így is mindössze 0,5 százalékot tett ki.

