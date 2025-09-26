Így turbózza fel az új BMW-gyár a teljes hazai autóipart

A BMW debreceni gyárának megnyitása hatalmas lökést ad az autóiparnak, s ezzel a teljes magyar ipari teljesítménynek, ráadásul több más hasonló nagyberuházás is rövidesen termőre fordul – közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter pénteken Debrecenben.

A Külgazdasági és Külügyminisztérium közleménye szerint a tárcavezető világszenzációnak nevezte, hogy az egyik legnagyobb autómárka megindítja a sorozatgyártást Magyarországon, ráadásul a vállalat egyedül itt fogja előállítani a tisztán elektromos alapra épülő autóit.

A BMW nagy elektromos átállási stratégiájában itt kritikus fontosságú helyszínről, kritikus fontosságú tevékenységről beszélhetünk

– szögezte le a Médiacentrum Debrecennek nyilatkozva.

Majd arra emlékeztetett, hogy megszülettek azok a döntések Európában, amelyek nyomán az autóipar átáll elektromos alapokra, részben környezetvédelmi okokból, hiszen ez a szektor felelős a károsanyag-kibocsátás mintegy ötödéért-hatodáért. – Ha a közúti közlekedést nem sikerül átállítani elektromos alapokra, akkor a zöld célkitűzéseinknek globálisan búcsút inthetünk, és akkor a környezetvédelmi céljaink semmiképp sem tudnak teljesülni – figyelmeztetett.

Kifejtette, hogy a BMW mellett a szintén német Audi és Mercedes is Magyarországnak szavazott bizalmat az elektromos átállási stratégiájában.

Így Győr és Kecskemét mellett Debrecen az a helyszín, ahol ma a globális autóipar átállásának egy nagyon fontos pontját láthatjuk

– hangsúlyozta. Szijjártó Péter aláhúzta, hogy a BMW itt fogja gyártani az iX3-as modelljét, amely a müncheni autóshow egyik nagy sztárja volt, s amelyre olyan erős a kereslet, hogy az eredeti ütemterveknél gyorsabban kell felfuttatni a termelést.

A magyarországi ipari termelés visszaesésével kapcsolatos kérdésre reagálva pedig elmondta, hogy az autóiparnak mindig van egy ciklikussága, főleg nagy változások idején, márpedig az elektromos átállás abszolút ilyennek minősül. – Pár évvel ezelőtt volt egy hatalmas felfutása az elektromos autóknak, majd utána ez a felfutás lassult, ez minden egyes iparágban, minden egyes technológiai forradalomban így van. Az elején van egy óriási meglódulás, utána pedig egy ilyen tömeges átállás, tömeges adaptáció, amikor már lassabb növekedés, de folyamatos növekedés zajlik – jegyezte meg.