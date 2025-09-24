Újabb légitársaság jelentett be járatbővítést, vonzó célpont a magyar főváros repülőtere

Az idei nyár több légitársaságnál is új útvonalak és járatbővítések bejelentéséről szólt, amely jól mutatja, hogy a járvány utáni helyreállást követően a piaci szereplők immár növekedési pályán haladnak, és a kapacitásbővítés ismét stratégiai cél lett Európa-szerte. A magyar piac ebből szintén profitál, hiszen több új desztináció is elérhetővé válik Budapestről.

A legfrisseb járatbővítésről szóló bejelentést a a Scandinavian Airlines tette (Forrás: SAS)

Jelentős járatbővítést jelentett be a skandináv légitársaság

A legfrissebb, hogy

kilenc új útvonalat jelentett be és számos meglévőn bővíti járatai számát a Scandinavian Airlines (SAS). A 2026-os nyári menetrendtől Budapestre is többször repül majd Koppenhágából a skandináv légitársaság.

A SAS kilenc új útvonala között új járatok jelennek meg Koppenhágából

Bombay,

Isztambul,

Riga,

Luxembourg,

Bordeaux,

Marseille

és Visby irányába,

Stockholmból pedig Madrid,

Oslóból Hamburg válik elérhetővé.

A légitársaság ezzel együtt húsz százalékkal növeli kapacitását koppenhágai bázisán.

A budapesti útvonal különösen fontos szerepet kap: március végétől június közepéig jellemzően napi két járat indul, délelőtt és este, amelyeket a SAS Link és a Cityjet is üzemeltet majd. Június második felétől augusztus végéig a menetrend némileg ritkul, mivel ebben az időszakban a társaság a tengerparti desztinációkra helyezi a hangsúlyt. A 2025-ben indított budapesti járatok a téli menetrendben is folytatódnak, így a SAS egész évben jelen lesz Ferihegyen – írja a Repjegy.hu.

Több járatbővítés történt az utóbbi időben

A SAS bejelentése újabb jó hír a budapesti utasoknak, hiszen alig egy évvel követi majd a skandináv légitársaság korábbi újítását, amelynek eredményeként 2025 áprilisában elindította első közvetlen járatait Koppenhága és Budapest között. Ezt már akkor is nagy érdeklődés övezte. A mostani bővítés tovább erősíti a két főváros közötti kapcsolatot, és szélesebb választékot kínál mind az üzleti, mind a szabadidős utazók számára.

A többi légitársaság is bővítésben gondolkodik. Ezt jelzi, hogy a Wizz Air a szezonban két új útvonalat is megnyitott: június végétől Gdańskba, július elejétől pedig Bilbaóba repülhetnek az utasok. Az észak-lengyel városba hetente háromszor, a baszkföldi célállomásra heti két alkalommal indultak járatok.