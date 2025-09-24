Rendkívüli

Újabb légitársaság jelentett be járatbővítést, vonzó célpont a magyar főváros repülőtere

Jelentősen bővíti hálózatát, és Budapestre is több járatot indít Koppenhágából a 2026-os nyári menetrendben a Scandinavian Airlines (SAS). A dán fővárosból a magyar fővárosba a jövő nyári szezon első felében naponta kétszer is közlekednek majd gépek – jelentette be a légitársaság a járatbővítést.

Gazsó Rita
2025. 09. 24. 13:41
Jelentős járatbővítést jelentett be a skandináv légitársaság Forrás: SAS
Az idei nyár több légitársaságnál is új útvonalak és járatbővítések bejelentéséről szólt, amely jól mutatja, hogy a járvány utáni helyreállást követően a piaci szereplők immár növekedési pályán haladnak, és a kapacitásbővítés ismét stratégiai cél lett Európa-szerte. A magyar piac ebből szintén profitál, hiszen több új desztináció is elérhetővé válik Budapestről.

A legfrisseb járatbővítésről szóló bejelentést a a Scandinavian Airlines tette (Forrás: SAS)

Jelentős járatbővítést jelentett be a skandináv légitársaság

A legfrissebb, hogy 

kilenc új útvonalat jelentett be és számos meglévőn bővíti járatai számát a Scandinavian Airlines (SAS). A 2026-os nyári menetrendtől Budapestre is többször repül majd Koppenhágából a skandináv légitársaság. 

A SAS kilenc új útvonala között új járatok jelennek meg Koppenhágából

  • Bombay,
  • Isztambul, 
  • Riga, 
  • Luxembourg,
  • Bordeaux,
  • Marseille 
  • és Visby irányába, 
  • Stockholmból pedig Madrid, 
  • Oslóból Hamburg válik elérhetővé. 

A légitársaság ezzel együtt húsz százalékkal növeli kapacitását koppenhágai bázisán.

A budapesti útvonal különösen fontos szerepet kap: március végétől június közepéig jellemzően napi két járat indul, délelőtt és este, amelyeket a SAS Link és a Cityjet is üzemeltet majd. Június második felétől augusztus végéig a menetrend némileg ritkul, mivel ebben az időszakban a társaság a tengerparti desztinációkra helyezi a hangsúlyt. A 2025-ben indított budapesti járatok a téli menetrendben is folytatódnak, így a SAS egész évben jelen lesz Ferihegyen – írja a Repjegy.hu.

Több járatbővítés történt az utóbbi időben

A SAS bejelentése újabb jó hír a budapesti utasoknak, hiszen alig egy évvel követi majd a skandináv légitársaság korábbi újítását, amelynek eredményeként 2025 áprilisában elindította első közvetlen járatait Koppenhága és Budapest között. Ezt már akkor is nagy érdeklődés övezte. A mostani bővítés tovább erősíti a két főváros közötti kapcsolatot, és szélesebb választékot kínál mind az üzleti, mind a szabadidős utazók számára.

A többi légitársaság is bővítésben gondolkodik. Ezt jelzi, hogy a Wizz Air a szezonban két új útvonalat is megnyitott: június végétől Gdańskba, július elejétől pedig Bilbaóba repülhetnek az utasok. Az észak-lengyel városba hetente háromszor, a baszkföldi célállomásra heti két alkalommal indultak járatok.

Az észak-amerikai piac felől is érkeztek kedvező hírek: az American Airlines 2026 májusától közvetlen összeköttetést indít Budapest és Philadelphia között, Boeing 787-8-as repülőgéppel. Szintén a tengerentúli kapcsolatokat erősíti, hogy az Air Canada jövő júniustól visszahozza a korábban már rendkívül népszerű Budapest–Toronto útvonalat, amelyet szélestörzsű Boeing 787-9 Dreamlinerrel, heti négy alkalommal teljesít majd a légitársaság.

A bejelentések egyértelműen azt mutatják, hogy a magyar főváros repülőtere továbbra is vonzó célpont a légitársaságok számára, és mind az európai, mind a tengerentúli kínálat fokozatosan bővül.

