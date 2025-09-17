Rendkívüli

Teli tárral – egykori helyettese szerint Ruszin-Szendi így jelent meg a Tisza-fórumon

elektromos autókEnergiaügyi Minisztériumflotta

Jól fut a vállalati flottazöldítő program

Már a megemelt forráskeret felét kifizették a pályázó cégeknek.

Magyar Nemzet
2025. 09. 17. 10:12
Illusztráció Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Az eredeti keretösszeg kétharmadát, a negyvenmilliárdra megemelt teljes forrásmennyiség felét mostanra kifizették a nyertes pályázóknak. A vállalati e-autó programban decemberig igényelhető járművenként akár négymillió forint a tiszta és csendes gépkocsik megvásárlásához – írja szerdai Facebook-bejegyzésében az Energiaügyi Minisztérium.

A több mint húszmilliárd forint átutalt támogatás segítségével eddig 4624 vállalkozás szerzett be 5176 környezetkímélő járművet. 

A keretösszeg közelmúltbéli megemelése így azt is jelenti, hogy a program jóvoltából összesen akár tízezer zöldautó állhat forgalomba Magyarországon.

A sikeres pályázat felpörgette a klímabarát gépkocsik iránti keresletet: idén februártól augusztusig minden hónapban több tisztán elektromos jármű kapott zöld rendszámot, mint korábban bármikor. A teljes hazai állomány a nyár végére kilencvenezer darab fölé nőtt, ami 2020 eleje óta több mint tízszeres bővülést jelent. 2025 első nyolc hónapjában már húszezernél több e-autó állt forgalomba, így az év végéig minden bizonnyal megdől majd a tavalyi 22 ezres rekord. 

Az elektromos autózás térnyerésével csökken a közúti közlekedés okozta károsanyag-kibocsátás, levegőszennyezés és zajterhelés. A gazdasági társaságok a korszerű eszközök használatával üzemeltetési és karbantartási költségeket is megtakaríthatnak.

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Lévai Dániel
idezojelekcharlie kirk

Charlie Kirk gyilkosa a szólásszabadságot akarta megölni

Lévai Dániel avatarja

Ez most egy új, mindennél borzalmasabb szint, ami ellehetetleníti a demokratikus közélet sokszínűségét.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.