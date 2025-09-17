Jól fut a vállalati flottazöldítő program

Az eredeti keretösszeg kétharmadát, a negyvenmilliárdra megemelt teljes forrásmennyiség felét mostanra kifizették a nyertes pályázóknak. A vállalati e-autó programban decemberig igényelhető járművenként akár négymillió forint a tiszta és csendes gépkocsik megvásárlásához – írja szerdai Facebook-bejegyzésében az Energiaügyi Minisztérium.

A több mint húszmilliárd forint átutalt támogatás segítségével eddig 4624 vállalkozás szerzett be 5176 környezetkímélő járművet.

A keretösszeg közelmúltbéli megemelése így azt is jelenti, hogy a program jóvoltából összesen akár tízezer zöldautó állhat forgalomba Magyarországon.

A sikeres pályázat felpörgette a klímabarát gépkocsik iránti keresletet: idén februártól augusztusig minden hónapban több tisztán elektromos jármű kapott zöld rendszámot, mint korábban bármikor. A teljes hazai állomány a nyár végére kilencvenezer darab fölé nőtt, ami 2020 eleje óta több mint tízszeres bővülést jelent. 2025 első nyolc hónapjában már húszezernél több e-autó állt forgalomba, így az év végéig minden bizonnyal megdől majd a tavalyi 22 ezres rekord.

Az elektromos autózás térnyerésével csökken a közúti közlekedés okozta károsanyag-kibocsátás, levegőszennyezés és zajterhelés. A gazdasági társaságok a korszerű eszközök használatával üzemeltetési és karbantartási költségeket is megtakaríthatnak.