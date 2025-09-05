Rendkívüli

Megkéseltek egy tanárt, elfogták az elkövetőt

Közvilágítás – jóval több településre juthat a kormányzati segítségből

A vidéki kistelepülések összesen 18 milliárd forintra pályázhatnak a meglévő lámpatestek energiatakarékosra cseréléséhez, autonóm szabályozhatóságuk kiépítéséhez.

2025. 09. 05. 11:32
Fotó: DKP Visual Kft.
Az Energiaügyi Minisztérium (EM) pénteki Facebook-posztjában közölte: eddig több mint háromszáz önkormányzat reagált a Jedlik Ányos energetikai program és a Magyar falu program közös felhívására, és még egyszer ennyien kezdték meg a kitöltést. Az eddigi kérelmekben összesen hatmilliárd forintot meghaladó támogatásra pályáztak a helyhatóságok.

Megújuló közvilágítás
A felhívása az ötezer alatti lélekszámú településeket segíti a helyi közvilágítás megújításában. 
Fotó: Pusztai Sándor 

Az egy kérelemre megítélhető maximális hozzájárulás ötvenmillió forint. Az eddigi igénylések átlagos összege 19 millió forint felett alakul. Az előzetesen kalkulált 360-nál tehát jóval több településre juthat a kormányzati segítségből. Az utcai lámpák korszerűsítése csökkenti az önkormányzatok rezsikiadásait, így több forrásuk marad egyéb feladataik ellátására.

A felhívása az ötezer alatti lélekszámú településeket segíti a helyi közvilágítás megújításában. A százszázalékos vissza nem térítendő támogatás akár teljes egészében előlegként igényelhető szeptember végéig.

