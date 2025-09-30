  • Magyar Nemzet
Lakásvásárlás: Elkezdte érdekelni az emebereket, hogy mennyit kell utazni a munkába

A lakásvásárlók igyekeznek a munkahelyhez mérten 30–40 perces utazási zónán belül maradni.

2025. 09. 30. 8:30
Fotó: Németh András Péter
Budapesten a lakásvásárlók vagy lakáskeresők az utazási idők középértékei alapján 37 percnyi tömegközlekedést vagy 15 percnyi autózást vállalnának a munkahelyig. A vármegyeszékhelyeken és megyei jogú városokban hosszabb ingázást vállalnak a munkahelyre: 55 perc tömegközlekedéssel, 14 perc autóval. Városokban 77 perc és 31 perc, a községekben pedig 91 perc közösségi közlekedéssel és 40 perc autóval. A számokból látszik, hogy bár a tipikus távolság településtípusonként eltér, az emberek igyekeznek a munkahelyhez mérten 30–40 perces utazási zónán belül maradni – mondta Balog László, az Ingatlan.com vezető gazdasági szakértője annak kapcsán, hogy a szakportál egy új funkcót vezetett be. Ezzel a lakáskeresők megknézhetik, hogy az egyes ingatlanok milyen utazási távolságra vannak a munkahelyüktől. 

A szakportál által készített elemzésből kiderül az is, hogy a gyermekes családok számára a bölcsőde, óvoda és iskola közelsége kiemelt szempont.

 Budapesten az iskolától átlagosan 14 perces autóútra lévő lakóingatlanok a preferáltak, de tömegközlekedés vagy gyaloglás esetén is 30 perc a limit.

A vármegyeszékhelyeken 7 perces autózást és 24 perces gyaloglást vállalnak a lakásvásárlást tervezők az utazási idők alapján. A városokban 20 perc az autós és gyalogos átlag, míg községekben 28 perces autóúttal számolnak a vásárlók, a tömegközlekedésnél viszont 79 perces időtartam adódott az elemzés szerint. Balogh László kiemelte, hogy az adatokból jól látszik: a szülők számára fontos, hogy az oktatási intézmények ideális esetben fél órán belül megközelíthetőek legyenek.

Más utazási idők jellemzik az albérletpiacot, amelyen meghatározó szerepet játszanak az egyetemisták és a fiatal munkavállalók. A kiadó lakást keresők kifejezetten rövid távokra szeretnének berendezkedni. 

A kiadó lakóingatlant keresők lényegében feleakkora utazási időt vállalnak, mint akik az eladó lakások iránt érdeklődnek. Autóval 10 perccel számolnak a bérlőjelöltek a legfontosabb célpontoktól, míg a vevőjelölteknél ugyanez 24 perc. A tömegközlekedésél előbbieket 24 perces medián jellemzi, szemben az eladó lakóingatlant keresők 45 percével. Gyaloglásnál 25 és 51 perc áll szemben egymással

 – közölte Balogh László.

Az egyetemisták és főiskolások átlagosan 18 perc séta vagy ugyanennyi tömegközlekedés az, amit vállalnának az otthonuktól. Számukra a mindennapi közlekedés gyorsasága és egyszerűsége sokszor az egyik legfontosabb tényező.

Érdekesség, hogy a bérelhető lakóingatlant keresők nemcsak a munkahely és az intézmények közelségét nézik, hanem a saját jelenlegi otthonuktól is számolnak. Átlagosan 35–40 perces távolságban néznek új lakást, a községekben viszont egyórás út sem ritka. Ez is azt mutatja, hogy sokan ragaszkodnak a megszokott környezethez, közösséghez.

