Lakásvásárlás: Elkezdte érdekelni az emebereket, hogy mennyit kell utazni a munkába

Budapesten a lakásvásárlók vagy lakáskeresők az utazási idők középértékei alapján 37 percnyi tömegközlekedést vagy 15 percnyi autózást vállalnának a munkahelyig. A vármegyeszékhelyeken és megyei jogú városokban hosszabb ingázást vállalnak a munkahelyre: 55 perc tömegközlekedéssel, 14 perc autóval. Városokban 77 perc és 31 perc, a községekben pedig 91 perc közösségi közlekedéssel és 40 perc autóval. A számokból látszik, hogy bár a tipikus távolság településtípusonként eltér, az emberek igyekeznek a munkahelyhez mérten 30–40 perces utazási zónán belül maradni – mondta Balog László, az Ingatlan.com vezető gazdasági szakértője annak kapcsán, hogy a szakportál egy új funkcót vezetett be. Ezzel a lakáskeresők megknézhetik, hogy az egyes ingatlanok milyen utazási távolságra vannak a munkahelyüktől.

A szakportál által készített elemzésből kiderül az is, hogy a gyermekes családok számára a bölcsőde, óvoda és iskola közelsége kiemelt szempont.

Budapesten az iskolától átlagosan 14 perces autóútra lévő lakóingatlanok a preferáltak, de tömegközlekedés vagy gyaloglás esetén is 30 perc a limit.

A vármegyeszékhelyeken 7 perces autózást és 24 perces gyaloglást vállalnak a lakásvásárlást tervezők az utazási idők alapján. A városokban 20 perc az autós és gyalogos átlag, míg községekben 28 perces autóúttal számolnak a vásárlók, a tömegközlekedésnél viszont 79 perces időtartam adódott az elemzés szerint. Balogh László kiemelte, hogy az adatokból jól látszik: a szülők számára fontos, hogy az oktatási intézmények ideális esetben fél órán belül megközelíthetőek legyenek.

Más utazási idők jellemzik az albérletpiacot, amelyen meghatározó szerepet játszanak az egyetemisták és a fiatal munkavállalók. A kiadó lakást keresők kifejezetten rövid távokra szeretnének berendezkedni.

A kiadó lakóingatlant keresők lényegében feleakkora utazási időt vállalnak, mint akik az eladó lakások iránt érdeklődnek. Autóval 10 perccel számolnak a bérlőjelöltek a legfontosabb célpontoktól, míg a vevőjelölteknél ugyanez 24 perc. A tömegközlekedésél előbbieket 24 perces medián jellemzi, szemben az eladó lakóingatlant keresők 45 percével. Gyaloglásnál 25 és 51 perc áll szemben egymással

– közölte Balogh László.