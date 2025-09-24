Ez a kiszámítható és kényelmes választás, ha biztonságban akarjuk tudni befektetésünket

Minden ember számára fontos, hogy megtakarítása biztonságos és jövedelmező befektetésben legyen, de nem mindig könnyű eligazodni a rendelkezésre álló lehetőségek között. A Magyar Állampapír (MÁP) éppen azért népszerű választás a befektetők körében, mert kiszámítható, könnyen átlátható és változatos konstrukciókat kínál, továbbá állami garancia védi. További nagy előnye, hogy minden megtakarító számára könnyen hozzáférhető, hiszen több ezer helyszínen és online is vásárolható, sőt akár a számlanyitás is intézhető az otthonunkból.

A Magyar Postán is beszerezhető a Magyar Állampapír

Fotó: Vémi Zoltán

Ezeken a helyeken szerezhető be a Magyar Állampapír

Az állampapír a legbiztonságosabb befektetési lehetőség ma Magyarországon, mert a befektetések mögött a hazai pénzügyi piacok legnagyobb és legstabilabb szereplője, a magyar állam áll. Lejáratkor a tőke teljes összegére, valamint az esedékes kamatokra az állam értékhatártól függetlenül garantálja a kifizetést, amely követelés az állammal szemben nem évül el.

A Magyar Államkincstárnál személyesen az ügyfélszolgálatokon, valamint a digitális felületeken – WebKincstár és MobilKincstár – keresztül is elérhetők a különböző konstrukciók. Ezenfelül a kincstárnál a számlanyitás és -vezetés, illetve az egyéb tranzakciók is jellemzően díjmentesek.

A kincstár mellett számos nagybank és befektetési szolgáltató is kínál állampapírokat ügyfeleik számára. Ezeknél az értékesítőknél általában valamivel szűkebb a választék, a számlavezetés és a tranzakciók pedig gyakran díjkötelesek. Praktikus megoldás lehet viszont azok számára, akik pénzügyeiket egy helyen szeretnék kezelni.

Lakossági állampapírt a Magyar Posta kijelölt fiókjaiban is lehet vásárolni. A számlanyitás és számlavezetés díjmentes, mert a posta a kincstár alforgalmazója. A postahelyek praktikus belépési pontok lehetnek azoknak, akik egyszerűen és költségmentesen szeretnék megtenni az első lépést az állampapírok világába.

Több helyen befektetési tanácsadás is igényelhető

A Magyar Államkincstárnál akár a teljes folyamat kényelmesen, online intézhető a kincstár fejlett és biztonságos digitális felületein keresztül. A kereskedelmi bankoknál szintén sok esetben adott az online ügyintézés lehetősége, emellett több helyen befektetési tanácsadás is igényelhető a szolgáltatáshoz, ami sokak számára hasznos segítség lehet a megfelelő termék kiválasztásában.